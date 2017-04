Es ist ein warmer Frühlingstag. Alex Strittmatter sitzt im Park auf einer Bank. Er geniesst das Wetter in seiner Heimat und erzählt über seine neue Tätigkeit: Seit Anfang Jahr ist er Sportkoordinator der Gemeinde Bad Zurzach. Doch wer ist dieser Alex Strittmatter und was macht er?

«Bei mir laufen die Fäden zusammen. Ich bin der Ansprechpartner für die Vereine und Schulen. Zudem bin ich verantwortlich für die Infrastruktur, also zum Beispiel Turnhallen. Ziel ist es, dass die Hallen optimal ausgelastet sind», erklärt Strittmatter seine Tätigkeit als Sportkoordinator. Doch dies sei nicht alles. Er sei auch für das LBS, das lokale Bewegungs- und Sportnetz, verantwortlich. Ziel dieses Netzes ist es, dass mehrere Partner im Bereich Sport und Bewegungsförderung zusammenarbeiten.

Es sollen Synergien in der Region genutzt werden. Auch soll das LBS optimale Bedingungen für Sporttreibende schaffen, Angebote für alle Bevölkerungsgruppen anbieten und diese nachhaltig sicherstellen. «Eine vielfältige Freizeitgestaltung mit Sport ist Teil der Lebens- und Wohnqualität und macht auch die Gemeinde attraktiver.» Zu diesem LBS gehören nicht nur Sportarten im herkömmlichen Sinn. Laut Strittmatter sei zum Beispiel auch Jungwacht Blauring oder der Vita Parcours ein Teil. Denn es gehe nicht um Leistungssport, sondern primär um Bewegung.

Via Zürich in die Berge

Der 36-Jährige ist durch und durch Bad Zurzacher. Er ist im Flecken aufgewachsen, ging hier zur Schule, machte seine Ausbildung zum Bäcker-Konditor im Verenahof. Anschliessend absolvierte er eine zweite Lehre zum Informatiker in Zürich. Strittmatter lebt für den Sport, ist sehr interessiert. «Ich fahre gerne Velo, spiele Handball und Golf, fahre im Winter Ski», sagt Strittmatter. Darum verwundert es nicht, dass er auch in seiner beruflichen Laufbahn oft damit in Berührung kam. So war der begeisterte Handballer, der als Spieler selbst drei Mal den Aargauer Cup gewann, Teammanager und Geschäftsführer beim Grasshopper Club Zürich Handball. Hat also auch Profisporterfahrung.

Drei Mal holte er die Vize-Schweizer-Meisterschaft mit GC als Teammanager. Durch einen Weggefährten bei GC zog es ihn in den Tourismus. Er ging nach Arosa, machte eine Ausbildung zum Touristiker. Dort betreute er vor allem Events und war für die IT verantwortlich. «Überall wo ich bin, bekomme ich das Informatikämtli zugeteilt», sagt er mit einem Lachen. Doch in den Bergen blieb er nicht lange, es zog ihn zurück in seine Heimat. «In den Bergen bin ich gerne zum Skifahren, aber leben möchte ich hier in Bad Zurzach.» So kam er wieder zurück zu seinen Wurzeln und trat eine Stelle bei Bad Zurzach Tourismus an. Mittlerweile ist er dort stellvertretender Geschäftsführer. Strittmatters Motivation für seinen Job ist ganz simpel: «Ich arbeite am Ort, der mir am Herzen liegt – und ich will ihn der Welt zeigen.»

Aus Eigeninitiative

Strittmatter kam danach über seine Tätigkeit als Trainer bei Handball Zurzibiet in die Bad Zurzacher Sportkommission. Hier erfuhr er von der Ausbildung zum Sportkoordinator, welche das Bundesamt für Sport in Magglingen anbietet. Er meldete sich an und besuchte die Schulung. «Ich habe das aus Eigeninitiative getan. Damals war es noch kein Thema, das Bad Zurzach einen Sportkoordinator haben wird», so Strittmatter. Seine Freunde in der Sportkommission erfuhren von seiner Ausbildung. «Sie fanden, wenn ja schon einer von uns die Ausbildung hat, warum dann nicht auch brauchen?»

Strittmatter übt diese Tätigkeit in einem 40-Prozent-Pensum aus. Es wird jeweils zur Hälfte von Kanton und Gemeinde finanziert. Die restliche Zeit arbeitet er bei der Bad Zurzach Tourismus AG. Auf die Frage, ob es da keinen Interessenkonflikt gebe, antwortet er: «Nein, überhaupt nicht. Es überschneidet sich an vielen Punkten.» So sei er als Touristiker und als Sportkoordinator zum Beispiel an schönen Wanderwegen in der Region interessiert.