Das Restaurant Rose in Baldingen hat schon manche Geschichte geschrieben. Kein Wunder: Seit 1883 wird dort Bier ausgeschenkt, seit 1895 konnte dort auch gespiesen werden. Die letzte Wirtin, Martha Brusa, ist eine Legende; sie hat ein halbes Jahrhundert die "Rose" geführt, früher zusammen mit ihrem Mann Paul. Schweizweit bekannt wurde die Rose aber 1968 und von dieser Geschichte soll hier die Rede sein.

"Tatbestand des Animierens"

Das Ereignis ist unter dem Stichwort "Minirock-Skandal" in die Annalen eingegangen. 1968 war die Zeit, als auch in der Schweiz noch über Beinfreiheit von Frauen diskutiert wurde. In diesem Falle ging es um die Beine von Serviertochter Rosemarie (21). Diese Beine sollen zwar das Geschäft belebt und "massenweise Gäste in die Rose" gezogen haben, wie der "Blick" damals süffisant schrieb, doch die Beine haben auch die Gemüter im Dorf erregt.