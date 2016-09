Im beschaulichen Städtchen Kaiserstuhl hängt der Haussegen schief. Grund für die angespannten Nerven ist ein beabsichtigtes kantonales Asylbewerberzentrum für bis zu 100 Personen. Im Unterschied zu anderen Unterkünften richtet sich der Zorn für einmal nicht an das Departement von Regierungsrätin Susanne Hochuli, sondern an die eigene Behörde.

An einem Workshop in der Turnhalle Blöleboden schäumten die Emotionen nun über. Die rund 150 Anwesenden verschafften ihrem Ärger Luft.

Der Vorwurf: Der Stadtrat lasse die nötige Sensibilität vermissen, beklagt sich Roger Suter von der «IG Asylbewerberzentrum Nein!».