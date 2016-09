Im beschaulichen Städtchen Kaiserstuhl hängt der Haussegen schief. Grund für die angespannten Nerven ist ein beabsichtigtes kantonales Asylbewerberzentrum für bis zu 100 Personen. Im Unterschied zu anderen Unterkünften richtet sich der Zorn für einmal nicht an das Departement von Regierungsrätin Susanne Hochuli, sondern an die eigene Behörde.

An einem Workshop in der Turnhalle Blöleboden schäumten die Emotionen nun über. Die rund 150 Anwesenden verschafften ihrem Ärger Luft.

Der Vorwurf: Der Stadtrat lasse die nötige Sensibilität vermissen, beklagt sich Roger Suter von der «IG Asylbewerberzentrum Nein!».

Giftige Wortgefechte

Aus dem erhoffen Austausch zwischen Behörden und Bevölkerung entwickelten sich giftige Wortgefechte. Roger Suter kritisiert, dass der Anlass von Beginn weg in die falsche Richtung gelaufen sei. «Die Leute wurden mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen gestellt.»

Dem widerspricht Stadtpräsident Ruedi Weiss. Der Stadtrat habe sich für sein Vorgehen anlässlich der Sommer-GV entschuldigt und darum den Anlass organisiert. Er bedauert, dass es den Petitionären gelungen sei, einen Dialog lautstark zu torpedieren. Als die Mehrheit der Teilnehmer drohte, die Veranstaltung zu verlassen, lenkte Weiss ein und wandelte den Workshop in eine Diskussionsrunde um.

Gestörter Burgfrieden

Dass im Rheinstädtchen der Burgfrieden derzeit gestört ist, hängt nicht zuletzt mit den angespannten Finanzen zusammen. Durch das leerstehende Schulhaus Blöleboden entgehen Kaiserstuhl jährliche Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Der Versuch, Nachmieter zu finden, blieb erfolglos.

Mit der Umnutzung in eine Asylunterkunft könnte der Budgethaushalt ins Lot gerückt werden. Nebst den Mieteinnahmen verfolgt der Stadtrat der flächenmässig kleinsten Aargauer Gemeinde ein zusätzliches Ziel. Die Vermietung des Schulhauses soll zur Überbrückung der Zeit dienen, die für die Umzonung des bisherigen Schulareals und Planung einer Wohnüberbauung für zusätzliche Steuerzahler benötigt wird.