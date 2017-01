Obwohl die Temperaturen eisig kalt waren und die Sonne sich zum Jahresende ebenfalls nicht blicken lassen wollte, waren mehr Läufer am Start als vor einem Jahr. Bei den Frauen war die Siegerin die gleiche, nur der Name war neu: Natalie Gemperle aus Hallwil von der OLK Argus verteidigte ihren Titel erfolgreich.

Selina Ummel aus Suhr war die Erfolgreichste aus der Läuferfamilie, von der erneut alle Mitglieder am Start waren. Die Athletin vom BTV Aarau belegte den fünften Rang. Bei den Männern war Dadi Fikru der Schnellste um den Stausee, knapp vor Max Studer aus Kestenholz. Bester Aargauer war Adrian Müller aus Beinwil am See vom BTV Aarau.

Am Ende waren aber alle Sieger, welche im nass-kalten Nebel sich selber überwunden und das Ziel in Gippingen erreicht haben. Einzig möglich, dass der eine oder andere bei der Silvesterparty etwas müde war und mit Muskelkater ins neue Jahr startet.