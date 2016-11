Die ABB Turbo Systems hat erst Mitte 2014 den damaligen Standort in Deitingen SO mit 105 Arbeitsplätzen geschlossen. Damals gingen in Baden 59 Arbeitsplätze, in Klingnau deren 20 verloren.

Die ABB Turbo Systems AG hat in Baden grosse Pläne: Die Fabrik im Zentrum soll zu einer der besten Produktionsstätten im internationalen Vergleich werden. "Hierfür werden die Produktions- und Arbeitsprozesse weiter optimiert und die Produktivität über die gesamte Wertschöpfungskette gesteigert", sagt Matt.

50 Prozent der Mitarbeiter haben gemäss Mediensprecher Matt nach dem Umzug einen kürzeren Arbeitsort, weil sie bereits in der Region Baden wohnen. Ein kleinerer Teil sind deutsche Grenzgänger, deren Arbeitsweg sich durch die Verlagerung verlängert.