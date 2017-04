Die freisinnige Nationalrätin und Unternehmensberaterin tauscht in der SRF-Serie «Vier zum Volk» ihr Büro an exklusiver Zürcher Lage mit dem Biobauernhof in Full-Reuenthal. Überhosen, alter Militärpulli, Gummistiefel – die passende Kleidung überreicht Hanspeter Meier, Biobauer seit 30 Jahren, Gössi nach einem kurzen Rundgang über seinen Kleinbetrieb mit vier Angestellten. Und schon geht es los aufs Feld zum Nüsslisalat ernten, alles von Hand, knieend im Dreck – geschont wird die Parteichefin nicht.

Am Abend beim Gemüseschneiden in der Küche führt das ungleiche Duo eine von vielen Grundsatzdiskussionen; sie werden sich auch bei der Frage nach der Rolle des Staats nicht einig. Beide rücken nicht von ihren Positionen ab. Gössi: «Ich lasse mir doch nicht vom Staat vorschreiben, was ich essen soll.» Meier: «Gemüsekisten sollte man von der Krankenkassenrechnung abziehen können.»

Die Haltung des Zurzibieter Biobauern verleitet die Freisinnige zur Frage: «Woher kommt deine Staatsgläubigkeit?» Worauf dieser entgegnet, der Staat müsse für die Gesundheit der Bürger sorgen. Immerhin eine Gemeinsamkeit stellen sie fest: Sie mögen beide gerne Gemüse. Und: So viel sei verraten, Petra Gössi vermag auf dem Ausmist-Bagger zu überzeugen. Meiers Fazit: «Super, perfekte Bauernfrau!»

Heute Donnerstag um 21.05 Uhr wird die Folge aus dem Aargau auf SRF 1 ausgestrahlt.