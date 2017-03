Auffallend ist die massive Zunahme der Einsatzstunden bei der Sicherheit und Ordnung. Insbesondere bei der häuslichen Gewalt schoss 2015 die Zahl nach oben. Um 52 Prozent von 55 auf 78 Fälle. Gestiegen sind ausserdem die Amts- und Rechtshilfegesuche aus anderen Kantonen und dem Ausland. Durch die Verlagerung zugunsten der öffentlichen Sicherheit, führte die Repol im Zusammenhang mit dem Kriminaltourismus mehr Verkehrskontrollen durch. Signifikant zugenommen haben hier die Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer (+72 Prozent), Nichttragen der Gurten (+101), Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen (+77) und Telefonieren während der Fahrt (+32). Bei den Geschwindigkeitskontrollen waren rund 17 Prozent der gemessenen Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

60 Hotspots unter Kontrolle

Starke Präsenz markierte die Repol wie gewohnt an den Hotspots, von denen im Bezirk über 60 ständig kontrolliert werden. Entspannt habe sich die Lage erfreulicherweise in den Asylunterkünften, sagt Lippuner. Während die Unterkunft in Rekingen 2015 regelmässig Probleme bereitete, verzeichnete man, wie auch in Felsenau, keine nennenswerten Vorkommnisse.

René Lippuner verwies in seiner Präsentation auf einen kantonalen Vergleich. Der Bezirk Zurzach verzeichne unterdurchschnittlich wenig Einbrüche und Einschleichdiebstähle. Alles bestens? Nicht ganz: Die Repol Zurzibiet feiert heuer ihr zehnjähriges Bestehen. Wegen fehlender zeitlicher und finanzieller Kapazitäten wird auf einen Anlass für die Bevölkerung verzichtet.