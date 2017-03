Danijel Kovacevic, Trainer FC Klingnau

Die Top-Transfers in der Winterpause

Die Mannschaft wird mit Valon Ahmeti (zuletzt FC Kosova) verstärkt. Der Flügelspieler verfügt über Erfahrung in der 1. Liga (Rapperswil-Jona, YF Juventus). Ahmeti will etwas kürzer treten und hat deshalb in Klingnau unterschrieben. Er wohnt in Würenlingen.