Wer vom Ruedertal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Sursee fahren will, der wird auch in Zukunft den Umweg über Schöftland machen müssen. Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt wird die via Petition gewünschte ÖV-Anbindung des Ruedertals an die angrenzenden Luzerner Gemeinden nicht in ihre Mobilitätsstrategie aufnehmen. Dies teilte der Kanton kürzlich dem Gemeinderat Schmiedrued-Walde mit. Der Gemeinderat wandte sich an den Kanton, nachdem der Schlossrueder EVP-Grossrat Uriel Seibert auf der Petitionsplattform petitio.ch 110 Unterstützer für sein Anliegen einer Verbindung der Postautolinien des Ruedertals mit denjenigen der angrenzenden Luzerner Gemeinden gefunden hatte.

Reisezeit würde sich halbieren

Gut drei Kilometer von Schmidrueder Haltestelle «Schiltwald Wendeplatz» in entfernt befindet sich eine Haltestelle im luzernischen Schlierbach. Durch eine Anbindung ans Aargauer Netz würde sich die Reisezeit nach Sursee etwa halbieren. Die im Dezember 2016 vom Grossen Rat beschlossene Strategie «mobilitätAARGAU» beinhaltet eine auf die zukünftige Siedlungsentwicklung basierende Gestaltung des öffentlichen Verkehrs.