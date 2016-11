Seit vier Tagen liegen die Kunstwerke auf dem Gelände der Schule Schöftland in Trümmern. Skulpturen, die Primarschüler in der Projektwoche Ende September mit viel Liebe geschaffen hatten, mutwillig zerstört, umgerissen, mit Fusstritten traktiert.

Das treibt die Schöftler um. Er habe viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung erhalten, sagt Heinz Leuenberger, Schulleiter der Schule Schöftland, am Mittwochmorgen. «Das Bedauern ist gross. Ebenso die Wut und das Unverständnis darüber, wer so etwas anrichten kann.» Doch noch fehlt vom Täter oder den Tätern jede Spur. «Wir haben noch keine Nachricht von der Polizei erhalten, wonach ein Hinweis eingegangen wäre.»

Anzeige gegen unbekannt

Am Sonntagmorgen hatte Schulleiter Leuenberger die Fotos der zerstörten Werke von einer Lehrperson geschickt bekommen. Sofort informierte Leuenberger die Polizei, am Montag erstatte er Anzeige gegen unbekannt. Auch wurde beschlossen, eine Belohnung auszusetzen. «Wer uns Hinweise zu dem oder den Tätern machen kann, bekommt 500 Franken ausbezahlt», sagt Leuenberger.

Das Entsetzen über die Tat sei nicht nur in der Bevölkerung gross, sondern insbesondere bei den Schulkindern, so Leuenberger: «Die Kinder sind sehr traurig. Sie verstehen nicht, weshalb jemand ihre Arbeit zerstört hat.»

Deshalb hat jedes Kind, das an den Arbeiten beteiligt war, eine Karte bekommen. Darin wird ihnen Mut zugesprochen, sich trotz dieses Vorfalls die Freude am Gestalten und Malen nicht verderben zu lassen. «Ausserdem werden wir versuchen, die Kunstwerke so gut wie möglich zu reparieren und wieder aufzustellen», sagt Leuenberger. «Und wir werden nicht ruhen, bis die Täter gefunden sind und für ihre Tat geradestehen müssen.»