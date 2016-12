Wohnen im Strohdachhaus? Eine abenteuerliche Vorstellung. Doch hier, im Kölliker «Salzmehus», war das noch vor vierzig Jahren ganz normal. 1802 vom wohlhabenden Bauern Johann Suter erbaut, ist das Strohdachhaus eines der letzten seiner Art in der ganzen Schweiz. Das heutige Dorfmuseum ist in herrschaftlichen Dimensionen gebaut: Auf zwölf Metern liegt der Giebel, von mächtigen Firstständern getragen. Dreissig Meter lang ist das Haus.

Die Familie Suter gehörte eindeutig zur Oberschicht, war politisch interessiert und weltoffen. So war das Strohdachhaus Anfang des 20. Jahrhunderts ein kulturelles Zentrum in Kölliken. Ein Treffpunkt für die Jungen, wo im Sommer gesungen, getanzt und gelacht wurde. Im Winter bibberten sie vor dem Kachelofen und buken Brätzeli mit wuchtigen Brätzelieisen, welche verschiedene regionale Motive zeigen.

Doch trotz Weihnachtsbäckerei: Im Winter konnte es im schlecht isolierten Strohdachhaus ungemütlich kalt werden. Darin zu wohnen, war irgendwann nicht mehr zeitgemäss. 1981 trennte sich die sechste Generation Suter vom Haus und verkaufte es an die Gemeinde – unter einer Bedingung: Im «Salzmehus» sollte ein Ortsmuseum eingerichtet werden.

Lukrative Geschäfte mit Salz

Darin ist das Vermächtnis der Familie Suter allgegenwärtig. Allerdings waren die Suters in Kölliken unter einem anderen Namen bekannt: «Vor fünfzig bis hundert Jahren hiess die Hälfte aller Kölliker mit Nachnamen Suter», erzählt Christoph Haller, Präsident der Museumskommission. Um sie zu unterscheiden, habe jede Familie einen Dorfnamen gehabt.

«Diese Suters wurden die ‹Salzmes› genannt, das Haus hiess folglich ‹Salzmehus›.» Die Herkunft des Namens wird klar, als Haller den Weg in die Salzkammer weist. «Bis 1941 hatte Familie Suter eine kantonale Lizenz für den Salzverkauf, wofür sie eine Steuer entrichten musste», so Haller. «Diese Verkaufsstelle war in Kölliken exklusiv.»

Noch immer hängt die originale Salzwaage von der Decke. Wie alt sie genau ist, kann Haller nicht sagen. Hier seien die Kölliker angestanden, um ihre leeren Salzsäckli wieder füllen zu lassen. Dem Salz kam damals eine grosse Bedeutung zu. Zur Konservierung von Lebensmitteln wurde es in grossen Mengen gebraucht.

Überdies winkten mit dem Salz lukrative Geschäfte. Doch nicht alle davon waren legal: «Früher wurde über den Berg nach Schönenwerd Salzschmuggel betrieben», sagt Haller. «Der Kanton Solothurn hat, im Gegensatz zum Aargau, keine Salzvorkommen. Deshalb war das Salz drüben teurer.»

Ob auch Salz vom «Salzmehus» geschmuggelt wurde, sei dahingestellt. Eines aber ist klar: Die Zeiten des Salzschmuggels sind längst Geschichte.

Strohdachhaus Kölliken Hauptstrasse 43, Öffnungszeiten 2017: 23. April bis 2. Juli, 6. August bis 8. Oktober, jeweils am Sonntag von 15 Uhr bis 17 Uhr