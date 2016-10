Menziken hat immer mehr Schüler. Nächstes Schuljahr wird voraussichtlich zum ersten Mal eine erste Klasse in vier Abteilungen geführt. Grund dafür ist unter anderem die rege Bautätigkeit im Dorf.

Der günstige Wohnraum zieht Familien an. Per Ende September zählte die Gemeinde 5958 Einwohner. Dieses Schuljahr werden 7 Kindergarten-, 26 Primarschul- und 13 Oberstufenklassen mit total 760 Schülern geführt.

Seit Jahren zeichnet sich ein Engpass beim Schulraum ab. Da die Gemeinde nicht auf Rosen gebettet ist, hat man das Vorhaben immer wieder verschoben. Jetzt ist das Raumproblem auf der Unterstufe akut, wie Gemeindeammann Annette Heuberger an der Partei- und Presseinformation im Vorfeld zur Gemeindeversammlung sagte.

Für die zusätzliche erste Klasse im kommenden Schuljahr sei kein Raum vorhanden. Und die Schülerzahl wird weiter steigen. In Kürze werden es 27 Primarklassen oder mehr sein, Potenzial in den bestehenden Schulanlagen: 23 Klassenzimmer.

Trotzdem will man sich noch nicht auf einen Schulhausneubau festlegen. Zu ungewiss ist die Zukunft der Gesamtschule Menziken. Denn nach den neuen kantonalen Richtlinien sind Bezirksschulen ab Schuljahr 2021/22 in mindestens sechs Abteilungen zu führen – ob Menziken diese eine Anforderung erfüllen kann, ist unklar.

Occasionspavillon aus Beinwil

Um den kurzfristig erforderlichen Schulraumbedarf für drei bis vier Primarschulklassen abzudecken, schlägt der Gemeinderat die Installation eines Pavillons auf dem Hartplatz bei den Turnhallen vor – eines gebrauchten notabene.

In Beinwil am See steht ab Sommer 2017 ein Schulpavillon leer, der seit 2012 in Gebrauch ist. Für 1,05 Millionen Franken wollen die Beinwiler ihren Pavillon den Wynentalern überlassen. Eine ideale Lösung für Menziken, wie Gemeindeammann Annette Heuberger sagt, «kostengünstig und flexibel.»

Der Pavillon lasse sich wieder verkaufen, erweitern und sorge für Spielraum während der allfälligen Planungsphase für einen Neubau. 1,35 Millionen Franken beantragt der Gemeinderat für den Kauf inklusive Umzug, Installation und Inbetriebnahme des Pavillons. Dafür muss aber der Steuerfuss um 1 Prozent, von 119 auf 120 Prozent erhöht werden.