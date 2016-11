Der Sandstein von Staffelbach spielte seit Jahrhunderten als Baustoff im Aargau eine wichtige Rolle. Bekannte Gebäude im Suhrental und im Stadtkern von Zofingen (Stadtkirche, Pulverturm und weitere) wurden aus dem «Staffelbacher Marmor», wie der Sandstein, während vieler Jahre genannt wurde, erbaut. Die grossen Sandsteinbrüche rund um Staffelbach zeugen noch immer von dieser ausgestorbenen Industrie.

Der im August gegründete Verein Sandsteinmuseum Staffelbach möchte dieses alte Handwerk für die Nachwelt anschaulich bewahren. «Wir haben die einmalige Chance, mit dem Taglöhnerhaus einen interessanten Zeitzeugen aus der Dorfgeschichte zu erhalten», sagt Priska Hauri, die Präsidentin des Vereins. Dieses Taglöhnerhaus, aus Sandstein erbaut, wurde vor kurzem auf Antrag des Vereins unter kantonalen Denkmalschutz gestellt und findet nun auch Aufnahme in der Kulturgüterliste.

In Kombination mit den in der Nähe gelegenen Sandsteinbrüchen kann eine attraktive Begegnungsstätte geschaffen werden, welche auch über die Region hinaus Beachtung finden soll, sind die Vereinsmitglieder überzeugt. Sie haben in den letzten Monaten bereits beachtliche Vorarbeiten geleistet.

«Es wird ein beträchtlicher finanzieller Aufwand nötig sein, um dieses Vorhaben zu realisieren», ist Präsidentin Priska Hauri überzeugt. Wie viel Geld der Verein benötigt, um das alte Taglöhnerhaus zu sanieren, kann momentan noch nicht gesagt werden. Mit dem Verein wird allen Interessierten die Möglichkeit geboten, aktiv an der Geschichte des Sandsteinmuseums mitzuarbeiten. Unter www.sandsteinmuseum.ch finden sich weitere Informationen.