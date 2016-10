Zmittag gabs im «Bären» Zetzwil. Mit der Grossmutter, einer ihrer Schwestern und einem geheimnisvollen Mann. Der Rest der Familie sei in Rumänien. Was hat sie gegessen? «Rösti mit Speck.» Der geheimnisvolle Mann ist ihr Freund. Den Namen will Karin Bertschi nicht verraten. Und auch nicht das Alter. Nur so viel: Er heisse «Sigi», habe an der Uni Zürich Staatsrecht- und Politikwissenschaften studiert und doktoriert. Er wird ihr also helfen können, wenn sie als politisches Greenhorn an ihre Grenzen stossen wird.