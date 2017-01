Der Fels kommt ins Rollen: Die Non-Profit-Organisation «ClimbAID» hat vor ein paar Tagen die 50-000-Franken-Marke geknackt, die für ihr Projekt «A Rolling Rock» nötig sind. «Wir sind überglücklich über die vielen Spenden», sagt Beat Baggenstos, Gründer der Organisation.

Überglücklich und voller Tatendrang: Bereits diese Woche starten die Vorbereitungsarbeiten für den rollenden Kletterfelsen an und auf dem die Flüchtlingskinder im Libanon ihre Situation für einen kurzen Moment vergessen sollen.

Jetzt geht es also los. Dabei hatte es vor ein paar Wochen nach einem finanziellen Rückschlag noch nicht allzu rosig ausgesehen. Damals, Mitte Dezember in der Kletterhalle «Minimum» in Zürich, als Beat – in der Halle nennen sich alle beim Vornamen – während der Kletterstunde für Flüchtlinge von seiner etwas verrückten Idee erzählte.

Beat, 34 Jahre alt, aufgewachsen in Menziken, jahrelang Banker in Zürich, der vor einem Jahr sein altes Leben aufgab und aufbrach, im Gepäck Schlafsack, Zelt und Kletterausrüstung. Weg aus dem Geregelten, hinein ins Abenteuer, auf nach Patagonien, mitten hinein in die schönsten Klettergebiete der Welt.

Und dann schlussendlich die Reise in den Libanon, mitten in das Elend der syrischen Flüchtlinge. In das Land, in dem eineinhalb Millionen Flüchtlinge leben – 80 Prozent davon Frauen und Kinder.

«Ablenkung vom Erlebten»

Gerade die Perspektivlosigkeit dieser Kinder, die Traumatisches erlebt, die alles Bekannte verloren haben und nicht zur Schule gehen können, das alles entsetzte Beat. Und seine Idee, an der er bereits bei seinem Aufenthalt in Äthiopien herumstudiert hatte, nahm Form an: «Ich wollte mit den Flüchtlingskindern klettern, ihnen eine Abwechslung ermöglichen, eine Ablenkung vom Erlebten.»

Eine verrückte Idee, vielleicht, aber Klettern ist auch eine Therapieform, die immer mehr Anhänger findet. «Gemeinsames Klettern stärkt das Selbstvertrauen und lehrt, Misserfolge zu bewältigen.»

Doch die Idee lässt sich im Libanon nicht so einfach umsetzen: Zwar gibt es Klettergebiete, doch können sich Flüchtlinge praktisch nicht frei im Land bewegen, weil sie keine Papiere haben.

Die Idee des «A Rolling Rock», des rollenden Felsens, war geboren: «Die Kinder können wir unmöglich zum Berg bringen», sagt Beat.

«Also bringen wir den Berg zu den Kindern.» Die Idee: Zusammen mit dem ClimbAID-Team will er ein Boulder-Mobil bauen: ein alter Truck, auf den die Kletterwände geschraubt werden, dazu Schaumgummimatten, die unter die Wände gelegt werden, damit sich die Kinder – beim Bouldern klettert man ungesichert – beim Herunterfallen nicht wehtun.

Hilfe aus der alten Heimat

Genau dafür haben sich die 20 Kletterer von ClimbAID eingesetzt und Geld gesammelt. 50 000 Franken waren nötig, um das Projekt starten zu können. Geld für den Truck, die Konstruktion, sowie den Betrieb während der ersten Monate.

50 000 Franken, die nun dank einem Spendenanlass mit der Spitzenkletterin Nina Caprez, aber auch dank der grosszügigen Unterstützung von Firmen und Bekannten aus der alten Heimat Wynental und Seetal erfreulich rasch zusammengekommen sind. «Den ersten Schritt haben wir geschafft», sagt Beat und lacht. «Den ersten von vielen.»

Bis März sollen die Vorbereitungsarbeiten erledigt sein, im April und Mai wird das Klettermobil gebaut und im Juni auf grosse Fahrt geschickt werden. Viel Arbeit, die vor Ort auf Beat und sein Team wartet, aber auch in der Schweiz: «Mit dem gesammelten Geld können wir lediglich die Startphase finanzieren.

Wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen.» Nicht nur auf Geld, sondern auch auf Sachspenden oder Dienstleistungen. «Und wir brauchen Leute, die uns mit der Organisation von Spendenanlässen helfen, die uns auf den Sozialen Netzwerken unterstützen und Freunde und Bekannte für unser Projekt begeistern. Nur so rollt der Fels unaufhaltsam weiter.»