Am kommenden Wochenende müssen Reisende auf der Strecke zwischen Beinwil am See und Lenzburg ganz auf Züge verzichten und mit Ersatzbussen vorlieb nehmen. Vom 3. bis 7. Oktober fahren auf der Strecke zwischen Waldibrücke LU und Lenzburg jeweils von 8.30 bis 16.30 Uhr ebenfalls Busse anstelle von Zügen, wie die SBB am Dienstag mitteilten.

Grund für die Streckensperren seien Unterhaltsarbeiten auf der Strecke Waldibrücke bis Seon. Dabei würden neben den ordentlichen Unterhaltsarbeiten auch Bahnübergänge erneuert und teilweise für den Individual- und Fussgängerverkehr tageweise gesperrt, heisst es in der Mitteilung.

Am längsten betroffen ist der Bahnübergang Aarauerstrasse in Seon. Dieser ist vom 1. Oktober um 1 Uhr bis am 3. Oktober um 5 Uhr geschlossen. Vor Ort ist ein Verkehrsdienst im Einsatz.