Es ist jetzt klar, wer der geheimnisvolle Mann ist, von dem Karin Bertschi (26, SVP) am Sonntag nur verriet, er heisse «Sigi». Er heisst Siegfried Ladenbauer, ist 43 Jahre alt, arbeitet in einer Kaderposition bei der Flugsicherungsgesellschaft Skyguide (Head of Tower/Approach Zurich) und war Bataillons-Kommandant in der Schweizer Luftwaffe. Und er schreibt auf Facebook: «In einer Beziehung mit Karin Bertschi.»

Von Ladenbauer lag bis zum 12. September in Wettingen ein Baugesuch auf: für ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung an Top-Lage. Es dürfte in etwa anderthalb Jahren stehen – was von Bedeutung ist bei der Interpretation der Antwort von Karin Bertschi.

Die az fragte die neue Grossrätin, ob es stimme, dass für sie mittelfristig – also innerhalb der vierjährigen Legislatur – ein Umzug nach Wettingen ein Thema werden könne? «Die nächsten 1,5 Jahre ist ein Wegzug aus dem Bezirk kein Thema», antwortete Bertschi.