Man müsse jeden Sommer viele Gäste enttäuschen, weil die Plätze im Gartenrestaurant schon besetzt seien, teilt die Erowa AG mit. Daher solle der Aussensitzbereich vergrössert werden. In der Brauerei sei zudem der Platz zu eng geworden. Gemäss Baugesuch soll mit dem Umbau mehr Platz für Lagergut, Kühlcontainer und die Lagerung von Hopfen und Malz geschaffen werden. Mehr Bier wird in der grösseren Brauerei jedoch nicht produziert. Der Platzgewinn dient laut Erowa AG ausschliesslich verbesserten Braubedingungen.

Das richtige Konzept

Bereits vor zwei Jahren liess die Eigentümerin die «Storchen»-Terrasse wegen steigender Gästezahl erweitern. «Irgendwie passt es anscheinend», sagt Andreas Berger, der seit 2013 im «Storchen» wirtet, auf seinen Erfolg angesprochen. Sein Konzept bestehe aus einer gutbürgerlichen Küche zu Preisen im angemessenen Rahmen.

Gleich zu Beginn wollte der Koch, der vor seinem Umzug ins Ruedertal bereits auf einem Fluss-Kreuzfahrschiff kochte, die Menuwünsche seiner potenziellen Kundschaft gut kennen. «Das Wichtigste ist, das richtige Essen am richtigen Ort aufzutischen. Deshalb habe erst gut eruiert, was der hiesigen Kundschaft munde. Für die geplante Erweiterung der Gartenwirtschaft ist der Storchen auf zusätzliches Personal angewiesen. «Wir haben bereits Inserate für Servicepersonal geschaltet, der Aufwand wäre sonst nicht zu bewältigen», so Berger.

Förderlich für den Erfolg ist auch die gute Zusammenarbeit mit dem Braumeister Ruedi Schlatter. Der Müller der benachbarten Mühle Schlossrued braut seit 8 Jahren den im Storchen gereichten Gerstensaft. Das Rotkorn Schlossbräu ist sein bekanntestes Produkt. 10 000 Liter Märzen- Weizen- oder Rotkornbier produziert er jedes Jahr, dazu experimentiert er stetig mit neuen Rezepten. Momentan tüftelt er an einem Rezept für ein neues Rotkornbier. Der dabei verwendete Dinkel mahlt der gelernte Müller in der benachbarten Schlossmühle, die schon sein Vater betrieb. Das von Schlatter produzierte Bier kann im Restaurant, über die Gasse und via Lieferschein bezogen werden.

Ausser dem Ende der Einsprachefrist muss die Bauherrin auch noch den Entscheid der kantonalen Denkmalpflege abwarten. Weil der «Storchen» unter Denkmalschutz steht, muss auch der Brauerei-Bauplan wegen der Nähe zum geschützten Objekt gewisse Auflagen erfüllen. Weiter muss die Erowa AG für eine definitive Baubewilligung noch einen Entwässerungsplan nachreichen. Dieser ist nötig, um Entwässerungen in den Werkleitungsplan der Gemeinde aufnehmen zu können.