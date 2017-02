«Du untersuchst Kinder nach sexuellem Missbrauch? Das könnte ich nicht, das würde ich nicht aushalten.» Solche Aussagen hat die Gynäkologin Ruth Draths schon so oft gehört, dass sie sie an den Anfang ihres Buchs «Fragmente eines Tabus» gesetzt hat. Trotz der belastenden Erfahrungen arbeitet sie seit über 20 Jahren auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendgynäkologie. Nun hat Ruth Draths die aufwühlenden Geschichten, die sie bei ihrer Tätigkeit gehört hat, zu Papier gebracht und damit auch ein Stück weit verarbeitet. «Es hat mich erleichtert, dass ich diese Geschichten formulieren durfte», berichtet die Autorin.

Ruth Draths wohnt in Menziken, arbeitete 20 Jahre lang am Kantonsspital Luzern und leitete dort die Kinder- und Jugendgynäkologie sowie den gynäkologischen Kinderschutz. Seit 2015 hat sie in Sursee eine eigene Praxis. Ausserdem wurde sie kürzlich zur Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendgynäkologie gewählt und engagiert sich für die Ausbildung junger Ärzte in diesem Bereich. Ihr erstes Buch «Vergessene Pubertät – Sexualität und Verhütung bei Jugendlichen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen» erschien 2012.

Feuer und Flamme für den Beruf