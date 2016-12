Aufatmen und Freude an der Primarschule Teufenthal: Die vor zwei Jahren von der kantonalen Sektion Schulaufsicht des Departementes Bildung, Kultur und Sport (BKS) angeordnete Nachevaluation ist bestanden. Das Lehrerkollegium, die Schulleiterin und die Schulbehörde wurden in sämtlichen überprüften Bereichen mit guten Berichten und grünen Ampeln bedacht. «Die Schule Teufenthal hat die Führungskrise überwunden und den notwendigen Turnaround geschafft», steht klar und deutlich im Bericht zur Nachevaluation.

Die Schulpflege und der Schulleiter ad interim (Walter Mächler) hätten «mit grossem Engagement die Voraussetzungen für eine gut funktionierende Schulführung geschaffen». Eine schwierige Phase in der Geschichte der Teufenthaler Schule ist damit abgearbeitet worden, die nötigen Veränderungen und Verbesserungen wurden realisiert.

Noch vor zwei Jahren steckte die Schule Teufenthal in einer grossen Krise fest. Damals stellte die reguläre Schulevaluation bei der Schulführung (Ampel rot) und beim Betriebsklima in der Schule (Ampel orange) grössere Defizite und Mängel fest.

Nichts bemängelt wurde jedoch bereits vor zwei Jahren bei der Unterrichtsqualität und der Zusammenarbeit mit den Eltern. «Die Schule erfüllt sämtliche pädagogischen Anforderungen», hiess es damals. Und doch, diese Krise führte einerseits zu mehreren Demissionen im Lehrköper und andererseits auch zur Kündigung des Schulleiters und dem Rücktritt aller drei Schulpflegemitglieder.

Neustart mit neuem Team

So war die Ausgangslage beim Start ins Schuljahr im August 2014 für die neu gewählte Schulbehörde mit Laura Vogt, Tina Fuchs und Thomas Etter alles andere als einfach gewesen. Unterstützt wurde die Schulpflege im Schuljahr 2014/15 von Walter Mächler, einem erfahrenen pensionierten Schulleiter als Schulleiter ad interim. Mächler brachte Ruhe und klare Strukturen in die Schule. Die Schulpflege wählte mit Cornelia Grossniklaus eine neue Schulleiterin, welche jetzt die Schule das zweite Jahr führte, somit auch durch die Nachevaluation.

Die Arbeit der neuen Schulleiterin wird von der Schulaufsicht positiv beurteilt. Es sei ihr innert kürzester Zeit gelungen, mit einer wertschätzenden Grundhaltung das Kollegium in die Veränderungsprozesse einzubinden und das gegenseitige Vertrauen weiterzuentwickeln, schreibt das Evaluationsteam.

Laut Schulpflegepräsidentin Laura Vogt herrschen im Lehrerinnenteam eine positive Grundstimmung und ein gutes Arbeitsklima. Mit ein Grund sei auch, dass die beiden Führungsebenen jetzt klar getrennt seien: Die Schulleiterin führt operativ das Tagesgeschäft, und die Schulbehörde nimmt sich der strategischen Aufgaben an. Aufgaben und Pflichten seien klar strukturiert und zugewiesen. Heute sagt Vizepräsidentin Tina Fuchs: «Der Weg war steinig, doch ein Aufbau war möglich, weil wir als neue Schulpflegerinnen nicht vorbelastet waren. So erwähnen die beiden Schulpflegerinnen auch, dass sie von den Eltern bei ihrer Arbeit unterstützt wurden, «auch Stefan Schnyder von der Schulaufsicht und den Elternzirkel haben wir immer als positive Unterstützung erfahren», sagt Laura Vogt.

In Teufenthal unterrichten 14 Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen sieben altersdurchmischte Klassen, und zwar integrativ. Das heisst, Kinder mit besonderem Förderbedarf besuchen die Regelklassen. Für die Zukunft will die Schulpflege jetzt die Öffentlichkeits- und die Elternarbeit stärken. Dabei soll die positive Motivation, die jetzt durch den guten Evaluationsbericht noch gestärkt worden ist, ausgenützt werden.

Überlastete Schulpfleger

Als Wermutstropfen bleibt in Teufenthal die Personalfrage in der Schulpflege zurück. Laura Vogt und Tina Fuchs sind die beiden einzigen Schulpflegerinnen, der dritte Sitz ist vakant und wird jetzt wieder zur Neubesetzung ausgeschrieben. Schulpfleger Thomas Etter und kürzlich Schulpflegerin Alexandra Mosimann haben ihr Amt jeweils nach kurzer Zeit niedergelegt. Sowohl die Arbeits- als auch die zeitliche Belastung seien für beide mit ihrer beruflichen und familiären Situation nicht zu vereinbaren gewesen, bedauern Laura Vogt und Tina Fuchs. So hätten die beiden die Konsequenzen gezogen.

Unbeantwortet bleibt da letztlich die Frage, wie es vom Gesetzgeber zu rechtfertigen ist, von Mitgliedern der Ortsschulpflegen einen Arbeitseinsatz vergleichbar mit beinahe einer 20-Prozent-Anstellung zu erwarten und dabei von einem Ehrenamt zu sprechen. Wäre es nicht besser, die grosse Arbeit zum Beispiel wieder auf fünf Behördenmitglieder zu verteilen? So, dass der Milizgedanke auch praktikabel ist.