Ab etwa dem 20. September liegen die Kürbisse nicht mehr auf dem Feld. Dann stehen sie an der Dorfstrasse, vielleicht auf einem der beiden SBB-Postwagen, dank der «Tierwelt» in Trudys Besitz gekommen. Angehängt an den kleinen Traktor fährt sie damit die Kürbisse hoch. Die sonderlichen Formen – Schlange, Schwan – kommen in den Kürbiszoo. Kürbisse in allen Farben warten in einem grossen Cornet auf Käufer, und die Speisekürbisse tragen ein Preisschild. In den Herbstferien können sich Kinder günstig Kürbisse erwerben. Die werden dann nicht bloss geritzt; vielmehr können die Kinder daraus grausige Halloween-Fratzen schnitzen. Narben gibt das keine mehr.