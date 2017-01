Bereits mit 21 Jahren wird Carl Fischer zum Teilhaber an der Haftenfabrik seines Grossvaters. Zehn Jahre später muss er das Unternehmen alleine führen. Er erhält Konkurrenz aus den eigenen Reihen: Ehemalige Mitarbeiter beginnen gleich um die Ecke auch mit der Haftenproduktion. Zwar bringt Fischer die Firma über die Runden, als er 1927 stirbt, steht sie aber vor dem Aus.

Die Verwandtschaft springt in die Bresche: Carl Fischers kinderloser Schwager Manfred Vogt investiert ein paar Hunderttausend Franken in den Familienbetrieb. Carls Söhne Karl und Willy bringen den Laden wieder zum Laufen und führen die Firma heil durch den Zweiten Weltkrieg, auch wenn sie sich nicht immer einig sind. Zu jener Zeit produziert Fischer längst nicht mehr nur Kleineisenwaren, sondern auch Draht und Späne.

1960 bereits 300 Angestellte

Als ihre Söhne Hans-Erich und Thomas gegen Ende der 1960er-Jahre in die Firma eintreten, hat Fischer in Reinach 300 Angestellte. Es ist schliesslich Thomas Fischer, der nach dem Ausscheiden von Hans-Erich die Drahtwerke neu aufstellt. Als Fischer Reinach AG führt er sie erfolgreich ins 21. Jahrhundert. 2010 folgt sein Sohn Peter an die Firmenspitze. Ein unglücklicher Zeitpunkt. Die Wirtschaft spielt verrückt, die Aufhebung des Euro-Mindestkurses lässt die Margen dahinschmelzen und Tochterfirma Fischer Rista leidet unter den erschwerten Bedingungen in der Bauzulieferbranche – auch davon erzählt das Buch. Und es gibt Einblick in den Alltag der heutigen «Häftlimacher», die längst keine mehr sind.

Autor Christoph Zurfluh, der vor dem Auftrag wenig über das Wynental und noch weniger über die Metallformer wusste, hat es im Verlauf seiner Recherchen schnell den Ärmel reingenommen. Nicht wegen der technischen Errungenschaften, nein, wegen der Menschen und ihren Geschichten. «Auch, oder eben gerade, weil nicht immer alles rund gelaufen ist», wie er sagt. «Mich hat der Gedanke beeindruckt, dass dieses Unternehmen gegründet wurde, noch bevor es die Schweiz in ihrer heutigen Form gab», so Zurfluh, «und dass es sechs Generationen Menschen waren, die es durch Kriege und Krisen gebracht haben bis heute.»

Während seiner Arbeit habe er auch immer wieder berührende Dokumente gefunden. So etwa einen Brief von Jakob Fischer aus Amerika an seinen Sohn Carl, in dem er ihm traurig schrieb, wie gerne er ein Leben lang Kontakt zu ihm gehabt hätte – was plötzlich ein ganz anderes Licht auf den vermeintlich verantwortungslosen Auswanderer wirft.

Buchvernissage: Dienstag, 17. Januar, 18 Uhr, Theater am Bahnhof TaB, Reinach. Es sprechen Unternehmer Peter Fischer, Regierungsrat Urs Hofmann, Gemeindeammann Martin Heiz und Autor Christoph Zurfluh.