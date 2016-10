Die Schaffung verkehrsberuhigter Zonen wird in Gränichen schon länger diskutiert. Es sind verschiedene Begehren hängig (z. B. Tempo 30 im Bereich Rütihof). Der Gemeinderat ist, wie der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) von 2014 festhält, gegen eine flächendeckende Einführung von Tempo 30. Im KGV steht weiter: «Man ist so verblieben, dass auf Antrag der Quartierbevölkerung der Gemeinderat Tempo-30-Massnahmen prüft und gegebenenfalls eine Umsetzung in die Wege leitet.» Dieser Passus greift nun, nachdem die «IG Tempo 30» im April 2016 ihre Petition eingereicht hat. (uw)