Verfassungsänderung nötig

Doch liesse sich ein neuer Bezirk so einfach bilden? Martin Süess von der kantonalen Gemeindeabteilung sagt: «Dies wäre im Aargau ein Novum, bisher gab es meines Wissens nur den Fall von Hottwil, das mit der Fusion zur Gemeinde Mettauertal vom Bezirk Brugg in den Bezirk Laufenburg wechselte.» Um einen völlig neuen Bezirk zu schaffen, wäre entweder ein Vorstoss im Grossen Rat oder eine Volksinitiative nötig. Weil die Bezirkseinteilung in der Kantonsverfassung geregelt ist, müsste diese geändert werden, was auf jeden Fall eine Volks-

abstimmung nötig macht.

Aus juristischer Sicht wäre ein neuer Bezirk möglich, wie der renommierte Rechtsprofessor Kurt Eichenberger in seinem Kommentar zur Aargauer Verfassung festhält. Mit einer Verfassungs-änderung habe das Volk die Möglichkeit, «alle oder einzelne Bezirke aufzuheben oder zusammenzulegen oder Teilungen vorzunehmen.» Verfassungsrechtlich stehe einer Änderung der Bezirksgrenzen nichts entgegen.

Hofmann reagiert skeptisch

Der zuständige Regierungsrat Urs Hofmann äussert sich zurückhaltend zur Idee: «Die Schaffung neuer kleiner Bezirke war bis anhin kein Thema und würde eine grundlegende Diskussion über die Organisationsstruktur des Kantons voraussetzen.» Ganz im Gegenteil sei in letzter Zeit eher der Ruf nach grösseren funktionalen Einheiten zu hören. Generell lasse sich festhalten, dass ein neuer Bezirk Suhrental erhebliche Auswirkungen auf die Wahlkreise und die Gerichtsorganisation im Aargau hätte. Hofmann relativiert allerdings und sagt, dass den Bezirken vor allem aufgrund der Abschaffung der Bezirksämter nicht mehr die gleiche Bedeutung zukomme wie früher und sich ihre Funktion auf wenige Themenkreise beschränke. Ausserdem funktioniere die regionale Zusammenarbeit im Aargau heute oft bezirksübergreifend.