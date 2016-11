Der Schulraum in Schöftland ist eng – genau genommen ist er nicht nur eng, sondern es ist zu wenig Raum vorhanden. Das zeigte ein umfassendes Schulraumkonzept aus dem Jahr 2011. Ein zweistufiges Konzept sah damals vor, die Lücken in der Schulinfrastruktur zu schliessen.

So wurden in den letzten Jahren das Alte Schulhaus renoviert und das Dachgeschoss ausgebaut. Zudem wurden im Sekundar- und Bezirksschulhaus zusätzliche Gruppenräume eingebaut. Die ersten Mankos seien so behoben worden, heisst es in der Botschaft zur Gemeindeversammlung.

«Für einen effizienten, zeitgemässen Schulbetrieb fehlen aber einerseits nach wie vor verschiedene Räumlichkeiten. Andererseits genügen bestehende Räume in den Schulanlagen in ihrer Grösse und Ausstattung den heutigen Anforderungen nicht mehr.»

An der kommenden Gemeindeversammlung wird nun über die Lösung des Problems abgestimmt: Ein neues Schulhaus soll gebaut werden. «Ein Neubau ist die beste Lösung für die Schulraumnot», sagt Daniel Wehrli, Gemeinderat und Präsident der Baukommission «Neues Schulzentrum».

Im Neubau sollen alle nicht mit dem eigentlichen Schulunterricht zusammenhängenden Räume wie Verwaltungsräume, Lehrerzimmer, Mittagstisch und Küche zentral zusammengeführt werden. «Dadurch rücken die Schulen zusammen, schulinterne Abläufe werden optimiert und zudem können in den frei werdenden Räumen die dringend notwendigen Klassenzimmer und Gruppenräume realisiert werden», sagt Wehrli.

«Aufgrund der hochgerechneten Prognosen über die Schülerzahlen wird der neue Schulraum für die nähere Zukunft reichen.» Vorausgesetzt, vonseiten des Kantons ändern sich die Rahmenbedingungen nicht.

Drei Teilprojekte

Vor zwei Jahren hat die Gmeind bereits einem Projektierungskredit von 200'000 Franken zugestimmt. Über rund sieben Millionen Franken wird sie nun am 21. November abstimmen. Das Gesamtprojekt «Neubau Schulzentrum» besteht aus drei Teilprojekten: aus dem Neubau des Schulzentrums, aus der Umnutzung der bestehenden Räume und aus der Erweiterung des Veloständers.

Mit 6'765'000 Franken schlägt der viergeschossige Neubau am meisten zu Buche. Dafür soll die ehemalige Käsereiliegenschaft an der Dorfstrasse 26 abgerissen werden. Der Standort habe den Vorteil, dass der Pausenplatz der Bezirksschule, der Basketballhartplatz sowie Zu- und Wegfahrt erhalten bleiben.

Über die Zukunft des Jugendtreffs, der momentan im Chäsi-Gebäude untergebracht ist, werde man im Frühling entscheiden. Und für die Asylunterkunft, die ebenfalls in der Chäsi untergebracht ist, werde eine neue Lösung gesucht.

Für die Umnutzung der Schulräume, die durch den Neubau frei werden, rechnet der Gemeinderat mit rund 300'000 Franken. Weil durch den Neubau ein Teil der heutigen Veloständer ersetzt werden muss, soll es eine neue Veloständeranlage entlang der Nordfassade des Primarschulhauses geben. So sollen 90 Veloabstellplätze entstehen. Dies kostet die Gemeinde etwas mehr als 150'000 Franken. Der beantragte Verpflichtungskredit beläuft sich so auf 7'223'000 Franken.

Auch Ortsbürger sollen zahlen

Wegen des Neubaus wird sich der Steuerfuss jedoch nicht ändern (siehe nachfolgende Box). «Der Neubau haben wir in unsere langfristige Planung aufgenommen, deshalb ist der Steuerfuss davon nicht betroffen», sagt Wehrli.