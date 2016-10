Die 41-Jährige ist ausgebildete Krankenversicherungs-Expertin und arbeitet noch beim Kanton Aargau im Departement Gesundheit und Soziales für die Sektion Spitalversorgung und Krankenversicherung. Sie ist Betriebswirtschafterin mit Weiterbildung zur Direktmarketing-Planerin und absolviert momentan den Lehrgang «Mediation in Wirtschaft, Umwelt und Verwaltung» an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Zudem ist sie im Holziker Landfrauenverein und im Elternverein tätig und war Kassierin der Landfrauenvereinigung Oberes Suhren- und Ruedertal.

Finanzierung für vier Jahre

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und auf den tollen Arbeitsweg», sagt sie. Im Schloss in Schöftland wird sich ihr Büro befinden, zu Fuss oder mit dem Velo will sie zur Arbeit gehen. «Ich habe aber auch Respekt vor dem neuen Job», sagt sie. Nicht zuletzt deswegen, weil sie die erste Geschäftsführerin des Verbandes ist, einen Weg neu einschlagen und zeigen muss, dass sich eine Geschäftsführung auch lohnt für die Verbandsgemeinden. Die Anstellung von Lis Lüthi erfolgt im Rahmen eines Projektes der neuen Regionalpolitik des Regionalverbands Suhrental mit dem Ziel, das Suhren- und das Ruedertal auch in Zukunft als eigenständige Region zu erhalten, die regionale Wertschöpfung zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Das Projekt wird zu je einem Drittel von Bund, Kanton und Regionalverband finanziert und ist auf vier Jahre begrenzt. «Wir müssen also in diesen vier Jahren den Tatbeweis erbringen, dass das Projekt einen Nutzen für die Region bringt, denn danach müssen wir selbsttragend sein», sagt Rolf Buchser.

Diese Herausforderung nimmt Lis Lüthi gerne an. Ideen, wie sie diese meistern will, hat sie bereits. «Ich habe mir aber vorgenommen, nicht einfach mit meinen Ideen vorzupreschen, denn es geht nicht darum, mich zu verwirklichen. Ich will herausfinden, welche Bedürfnisse die Gemeinden haben», sagt sie. Deshalb will sie sich nun zuerst mit allen Gemeinderäten der 12 Verbandsgemeinden sowie mit den drei Gewerbevereinen in der Region zusammensetzen. «Ich will den Grundstein für eine gute Zusammenarbeit legen.» Wichtig ist Lis Lüthi, dass die beiden Täler zum Wohnen attraktiv und die hohe Lebensqualität erhalten bleiben. Dafür brauche es aber auch Arbeitsplätze. «Damit die Region attraktiv bleibt, muss ich schauen, dass sie nicht zur Schlafregion verkommt», sagt Lüthi. «Wir müssen Sorge tragen zur schönen Landschaft, aber auch offen sein gegenüber Veränderungen.»