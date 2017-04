Harsche Kritik aus Unterkulm. Die Kreisschule Mittleres Wynental wirft ihrer Nachbarin, der Kreisschule Homberg (Reinach) vor, ihr Schüler wegzunehmen und damit den Bezirksschulstandort Unterkulm auszuhungern. Denn ohne die Schüler aus Gontenschwil und Zetzwil könne die erste Bez im Sommer nicht doppelt geführt werden. Die Zukunft der Schule sei gefährdet. Inzwischen geht der Schülerstreit so weit, dass die Gemeinde Unterkulm dem Oberwynental den Rücken kehrt und die gesamte regionale Zusammenarbeit sistieren will. Was sagt Daniel Schmid, Schulpflegepräsident der Kreisschule Homberg, zu den Vorwürfen? Die az hat nachgefragt.

Herr Schmid, haben Sie erwartet, dass die Diskussion um die Bezirksschule Unterkulm so hohe Wellen werfen wird?

Daniel Schmid: Nein, das habe ich nicht erwartet. Uns war klar, dass es Wellen geben kann. Dass es aber derart hohe, emotionale Wellen sein werden, das überrascht mich. Aus meiner Sicht steht das Thema Schüleraustausch nicht mehr im Vordergrund. Es ist eine emotionale Geschichte geworden. Das verstehe ich nicht.

Sind Sie als Präsident der Kreisschulpflege Homberg zu forsch vorgegangen?

Grundsätzlich sind allen, die schulpolitisch beteiligt sind, die gesetzlichen Grundlagen klar. Die Parameter sind vorgegeben. Wir von der Kreisschule Homberg haben uns an die gängige Gesetzgebung gehalten. Deshalb ist es für mich schwer nachvollziehbar, dass das alles so emotional daherkommt – als ob es das erste Mal wäre, dass Schüler eingeteilt, umgeteilt oder eben nicht umgeteilt werden. Wir als Kreisschulpflege Homberg fühlen uns unserer Schule und unseren sechs Verbandsgemeinden als gleichberechtigte Mitglieder verpflichtet.

Gontenschwil und Zetzwil sind Verbandsgemeinden der Kreisschule Homberg. Diese fühlen sich jetzt aber übergangen.

Hier geht es um zwei unterschiedliche Situationen. In Zetzwil gingen die Schüler bis 2012 an die Kreisschule Mittleres Wynental. Das war wegen der gefährlichen Radwegsituation talaufwärts historisch so gewachsen. Als der neue Radweg fertig gebaut war, hat der Gemeinderat Zetzwil im Rahmen der Schulreform 6/3 beschlossen, dass ihre Bezschüler geschlossen in Reinach eingeschult werden sollen. An diesen Gemeinderatsbeschluss haben wir uns gehalten. Der Wunsch des Zetzwiler Gemeinderats, den Schülern Wahlfreiheit zu geben, traf bei uns erst nach der Abteilungsplanung für das kommende Schuljahr ein.

Und Gontenschwil?

Die Schüler aus Gontenschwil gehören grundsätzlich auch zur Kreisschule Homberg, es gibt aber im Sinne einer Ausnahmeregelung die Möglichkeit eines Schüleraustauschs mit der Kreisschule Mittleres Wynental.

Von aussen betrachtet entsteht der Eindruck, die Kreisschule Homberg wolle die Bezirksschule Unterkulm aus dem Markt drängen. Ist das nicht etwas gar dreist?

Dieser Eindruck täuscht, das wollen wir in keiner Art und Weise. Uns ist die Kulmer Schule nicht egal. Gleich wie die Kreisschule Mittleres Wynental müssen aber auch wir unserer Schule Sorge tragen. Problematisch ist, dass wir als Kreisschule Homberg im Moment, wie die Kreisschule Mittleres Wynental auch, mit schwächeren Jahrgängen zu kämpfen haben. So ist es für beide Schulen schwierig, eine gute, einvernehmliche Lösung betreffend Schüleraustausch zu finden. Die Luft ist dünn, wenn man die Schülerzahlen beider Schulen betrachtet.

Es gibt also keinen Schüleraustausch mehr?

Das kann so nicht gesagt werden. Zurzeit deuten die Zahlen im mittleren Wynental auf ein strukturelles Problem hin. Die Kreisschule Mittleres Wynental hat nicht genügend Schüler, um die kantonalen Richtlinien zu erfüllen. Bis jetzt konnten wir Hand bieten. Weil die Schülerzahlen jetzt an beiden Orten einbrechen, ist die Situation emotionaler geworden. Wir sind nicht gegen die Kreisschule Mittleres Wynental. Wir haben bis jetzt immer versucht, mit einem Schüleraustausch so zurechtzukommen, damit es für beide Schulen stimmt. Zudem fordert der Kanton erst ab Schuljahr 2022/23 sechs Abteilungen an einem Bez-Standort.

Sind die Bezirksschüler aus Gontenschwil und Zetzwil für die Kreisschule Homberg überlebenswichtig?

Wenn wir eine gute Schule mit einem vielfältigen Unterrichtsangebot sein wollen, ja, dann sind sie klar überlebenswichtig. Reduziert man die Frage darauf, ob ein Schulstandort existieren kann oder nicht, kann man schon sagen, Reinach könnte dieses Jahr mit nur zwei Klassen fortbestehen. Bereits im nächsten Jahr jedoch droht der Kreisschule Homberg ein Klassenverlust an der Bezirksschule. Mit Einführung der Strukturreform ist die Bezirksschule Reinach zur «Kleinstschule» geworden.

Der Vorwurf aus dem mittleren Wynental lautet, wenn man miteinander geredet hätte, würde die Gesamtschülerzahl für beide Standorte reichen. Das haben Sie mit Ihrer vorherigen Antwort im Prinzip bejaht, oder?

In all den Jahren waren wir immer eine Geberschule. In den letzten fünf Jahren besuchten jährlich rund 30 Schülerinnen und Schüler (total 1. bis 3. Bez, Anm. der Red.) der Kreisschule Homberg die Bezirksschule in Unterkulm. Der Schüleraustausch ist bisher in Einbahnrichtung verlaufen. Bis anhin haben wir uns das leisten können, weil wir mehr Schüler hatten. Das ist jetzt anders. Und nun stellt sich die Frage, ob es tatsächlich unsere Aufgabe ist, zu schauen, dass die Bezirksschule im mittleren Wynental immer mit zwei Jahrgangsklassen geführt werden kann. Ich bin der Meinung nein, denn das geht eindeutig zulasten von unseren Schülern.

In wie fern?

Es geht um die bereits erwähnte Unterrichtsvielfalt. Je weniger Schüler, desto weniger Wahlfächer kann man anbieten. Es geht weiter aber auch um Stellenprozente, das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn wir Abteilungen verlieren, müssen wir Lehrpersonen entlassen. Und da ist es doch nur natürlich, dass jede Schule für ihre Strukturen, für ihren Betrieb schaut. Und nicht zuletzt geht es auch um die Wirtschaftlichkeit. Jeder Schüler, der auswärts geschult wird, kostet die Verbandsgemeinden zusätzlich und erhöht die Schulgeldkosten für die Steuerzahler. Das sind Punkte, die ebenfalls in diese Diskussion hineingehören.

Muss das von Regierungsrat Alex Hürzeler geleitete Bildungsdepartement ein Machtwort sprechen?

Nein, es muss kein Machtwort gesprochen werden. Aber das ist meine persönliche Meinung. Die politischen Behörden müssten sich unter der Leitung des Bildungsdepartements austauschen, mit dem Ziel, verbindliche Parameter für die Schulen zu definieren. Das brauchen wir, damit wir wieder unserem Schulgeschäft nachgehen können. Wenn auf einer sachlichen Ebene diskutiert wird, findet man sicher eine politische Lösung. Gemäss meinen Informationen ist ein derartiger Informationsaustausch unter der Leitung des Bildungsdepartements vorgesehen.