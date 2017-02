Er sagt, nicht besorgt, sondern erfreut: «Dass alles so gross werden würde, war ja nicht absehbar.» Er sei zum Glück ziemlich flexibel in seinem Job, könne sich die Zeit selber einteilen. Und die Solidarität, die sich entwickelt habe – an Sortierabenden kamen bis zu 60 Helfer – sei «wirklich aussergewöhnlich.»

Videos als Erfolgsmeldung

Auch Asylsuchende kommen und packen mit an. Für sie sei der Einsatz dreifach sinnvoll, entsprechend hoch motiviert kämen sie: «Sie sind sinnvoll beschäftigt, kommen in Kontakt mit Schweizern und können gleichzeitig ihren Landsleuten in Syrien helfen.» Gut die Hälfte des Containers ist inzwischen gefüllt. Ein Helfer fragt: «Welli chömed als nächschts? Die hinde?» – «Nei, nochher fahre mer vöre und nänd dä Huufe rächts!»

Die Container werden mit dem Lastwagen von Schöftland nach Basel gebracht und dort auf ein Transportschiff verladen. Auf dem Rhein geht es via Rotterdam weiter durch die Strasse von Gibraltar und das Mittelmeer in die südtürkische Hafenstadt Mersin, nah der syrischen Grenze. Eine britische Partnerorganisation nimmt dort die Container in Empfang, bringt das Material in Flüchtlingscamps.

Selber ins Krisengebiet zur reisen, wäre für die unerfahrenen Schweizer viel zu gefährlich. In jedem Container liegt eine ihrer Blachen. Bei der Ankunft wird sie entfaltet, die Briten schicken Fotos und Videos als Erfolgsmeldung. Die Verschiffung kostet pro Container 3000 Franken, finanziert durch Spenden. Für die kalkulierten vier, fünf Transporte hätte das Geld gereicht, doch weil daraus acht wurden, freut sich der Verein über jeden zusätzlichen Batzen.

Es ist Viertel vor Elf. Jubel tönt aus der Halle: Der Container ist bis unter die Decke gefüllt, die Tür zu. Stefan Plaar tritt vor die Tür, zündet eine Zigarette an. Um eins wird der nächste Container gebracht.