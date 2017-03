Die Dohle hat, wie alle Krähenvögel, kein besonders gutes Image. «Krähenvögel sind generell verpönt», sagt Niklaus Huber, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereins Schöftland (NVVS). Zu Unrecht, findet er. Denn Turmdohlen sind nicht nur intelligente, sondern auch sehr gesellige Vögel.

Sie leben in Kolonien mit einer strengen Hierarchie. Besonders aussergewöhnlich: Dohlenpaare bleiben sich oft ein Leben lang treu. Ihre Zugehörigkeit zeigen sie nicht nur in der Brutzeit: Sie gehen zusammen auf Nahrungssuche, kraulen sich gegenseitig das Nackengefieder oder schlafen eng aneinandergepresst.

«Eine gewisse Aufklärung und Unterscheidung zwischen den Krähenvögeln tut not», meint Niklaus Huber. Die Turmdohle – nicht zu verwechseln mit der viel häufigeren Alpendohle – steht auf der Roten Liste der verletzlichen Arten.

Etwa 2500 Vögel leben in der Schweiz. Der Aargau ist bei ihnen beliebt: Die schweizweit grösste Kolonie lebt am Schloss Hallwil. Und auch am Schöftler Kirchturm hat es eine Kolonie von gut 60 Turmdohlen. Die Vögel gehören schon zum Dorfbild: «Seit Jahrzehnten leben hier Dohlen», so Niklaus Huber. Wenig erstaunlich also, dass die Turmdohle das Wappentier des NVVS ist.

Wer die Dohle näher kennenlernen oder sogar live beobachten möchte, bekommt an der offenen Vereinswoche in Schöftland Gelegenheit dazu. Am Samstag fällt der Startschuss zusammen mit dem ersten Monatsmarkt im 2017.

Auch der NVVS hat einen Stand. Hier steht die Dohle im Zentrum: Es gibt Bausätze für Nistkästen, welche Besucher selbst zusammenbauen und mit nach Hause nehmen können. Mit einem installierten Fernrohr können Interessierte die Dohlenkolonie am Schöftler Kirchturm live beobachten.

Nicht nur Vogelfreunde kommen auf ihre Kosten: 15 Vereine geben einen Einblick in ihre Aktivitäten, darunter etwa die Pétanque Section, der Veloclub und der Samariterverein. Zum zweiten Mal findet die offene Vereinswoche statt; initiiert wurde sie von der Arbeitsgruppe «Xunds Schöftle». Präsidentin Cornelia Bock sagt: «In Schöftland gibt es rund 60 Vereine. Da verliert man vor lauter Angeboten fast den Überblick.»

Dem kann die Vereinswoche entgegenwirken – mit der Chance, unverbindlich einmal vorbeizuschauen. Cornelia Bock hofft, auch Neuzuzüger anlocken zu können: «Die Hemmschwelle ist sicher niedriger, als spontan beim Turnverein ins Training zu gehen.» Der Gemeinschaftsgedanke ist denn auch zentral: «Wir setzen uns für eine lebendige und gesunde Dorfgemeinschaft ein.»

Zweite Dohlenkolonie in Schöftland

«Die offene Vereinswoche ist eine ganz gute Sache», findet Niklaus Huber. Er schätzt den regen Austausch mit der Bevölkerung und die Möglichkeit, den NVVS und seine Aktivitäten bekannter zu machen: «Wir übernehmen das Monitoring, die Pflege und jährliche Reinigung der Nistplätze», so Huber. Rund 300 Liter Material fallen jedes Jahr an.

Doch die Mühe zahlt sich aus. Im letzten Frühling hat Niklaus Huber am Mühleturm Anzeichen für eine zweite Dohlenkolonie gefunden. «Die Dohlen sollen nur kommen», sagt er. «Es ist schön, dass es ihnen hier in Schöftland gut geht.»

Start offene Vereinswoche: Samstag, 11. März, 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr am Monatsmarkt im Schlossgarten Schöftland. Wochenprogramm unter www.xunds-schoeftle.ch