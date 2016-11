10 000 Franken pro Jahr als Kostendeckungsbeitrag für eine Verkaufsstelle der AAR bus+bahn mit Kiosk hatte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung beliebt gemacht. Die Mehrheit der 147 (von insgesamt 3137) Stimmberechtigten sah dies aber anders.

Dabei hatten die Argumente von Gemeinderat Jürg Rubin vieles für sich: Aufwertung des Bahnhofs durch verschiedene Dienstleistungen (Billettschalter, Shop, Kiosk, Beratung), kein verwaister Bahnhof, attraktive Öffnungszeiten (werktags von 6.30 bis 19 Uhr). Zudem ergebe sich dadurch ein Standortvorteil für die Gemeinde.

«Geht ums Prinzip»

Der Antrag grenze an Erpressung, sagte Toni Bättig: «Wenn man diesem Antrag zustimmt, muss man auch dem Bäcker und dem Metzger und dem Velohändler 10 000 Franken geben.» Es gehe nicht um die 10 000 Franken, sondern ums Prinzip, sagte Karl Hächler, zumal man keine Garantien habe, wie lange die Stelle erhalten bleibe. Der Antrag wurde mit grossem Mehr abgelehnt.

AAR bus+bahn will trotz des Entscheids aus Menziken am Konzept Bahnverkaufsstelle mit integriertem Kiosk und Shop festhalten. «Wenn wir keine Unterstützung der Gemeinde bekommen, müssen wir allenfalls die Öffnungszeiten überprüfen», sagt Mediensprecher Erwin Rosenast auf Anfrage. AAR bus+bahn wolle grundsätzlich weiterhin in Menziken präsent sein. «Sollte das Konzept aber nicht aufgehen, müssten wir das umgebaute Lokal allenfalls extern vermieten und der Billettverkauf würde wegfallen», sagt er weiter.

Ja zum Schulpavillon

Nach längerer Diskussion stimmten die Stimmberechtigten mehrheitlich einem Kredit von 1,35 Millionen Franken für die Erstellung eines Schulpavillons zu. Damit soll die Raumnot in der Primarschule – drei bis vier Klassenzimmer mit Gruppenräumen – kurzfristig behoben werden.

Es handelt sich dabei um einen Pavillon, der in Beinwil seit 2012 in Gebrauch ist und später wieder demontiert oder anderweitig genutzt werden kann. Der Pavillon soll auf dem Hartplatz bei den Turnhallen zu stehen kommen.

Die SVP forderte die Ablehnung des Kredits. Einige Gründe: ungünstiger Standort (von Primarschule abgetrennt), keine Gegenofferten geprüft, unklare Situation (Zukunft Bezirksschule).

Peter Imhof von der Schulpflege und andere Votanten betonten den aktuellen Bedarf, stellten aber den Standort infrage. Sie favorisieren einen Standort näher bei der Primarschule. Die Diskussion drohte auszuufern in eine Standortdiskussion, bis Heinz Gehrig darauf hinwies, es gehe um den Kredit für Erstellung und Inbetriebnahme des Pavillons: «Über den Standort sollen die Behörden entscheiden, nicht die Gemeindeversammlung.» Der Entscheid für den Kredit erfolgte mit grossem Mehr.

Von 119 auf 120 Prozent

Der Pavillonentscheid hat zur Folge, dass der Steuerfuss von 119 auf 120 Prozent erhöht werden muss. Der Voranschlag 2017 war – bei vereinzelten Gegenstimmen – kaum bestritten. Menziken erhält knapp 3,2 Millionen Franken Finanz- und Lastenausgleich.

Hansrudolf Trachsel wies auf den Verkauf eines Grundstücks von knapp 11 000 Quadratmetern Grösse hin, dem die Gemeindeversammlung 2013 zugestimmt habe. Noch sei aber nichts überbaut.

Über die Gesamtrevision Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland orientierte Gemeinderat Ueli Rindlisbacher. Er zeigte die vorgesehenen Aus- und Umzonungen sowie die Entscheide über die Einwendungen.

Die Verkehrssituation auf der Hauptstrasse und die «schützenswerten Gebäude» gaben zu reden. Nicht unter kommunalen Schutz gestellt werden aufgrund von Einwendungen drei Gebäude: Wohnhaus mit Postanbau an der Hauptstrasse, Altersheim Villa Falkenstein, repräsentatives Wohnhaus (Seniorentagesstätte) an der Schwarzenbachstrasse. Die Gmeind will auf Antrag von Ueli Merz auch das reformierte Pfarrhaus, das jetzt eine Kindertagesstätte beherbergt, nicht unter Schutz stellen.