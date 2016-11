«Waage»-Wirtin Priska Aeschbach fällt aus allen Wolken. «Wir sollen geschlossen haben?», fragt sie entgeistert. Und dann sagt sie zerknirscht: «Das wundert mich nicht. Neider gibt es scheinbar überall.» Es sei nicht das erste Mal, dass so ein Gerücht die Runde mache.

Doch der Reihe nach: Im Mai zogen Priska und Jean-Pierre Aeschbach mit ihrem Catering-Service «Chikkeria» von der Chäsi Wittwil in das Restaurant «Waage» in Gontenschwil. Das glückliche Ende einer langen Suche: Wenige Monate vorher hatten die Aeschbachs, seit zehn Jahren Pächter der Chäsi, erfahren, dass die Liegenschaft abgerissen werde. Die Suche nach einem neuen Lokal erwies sich als schwierig; entweder waren die Pachtzinsen horrend, das Restaurant renovationsbedürftig oder ein Inventar vorhanden, das man hätte kaufen müssen. Als die Aeschbachs die zur Pacht ausgeschriebene «Waage» fanden, waren sie überglücklich. Nicht zuletzt, weil das Haus nebst dem Restaurant auch über Zimmer verfügt. Das Catering-Unternehmen nahm seinen Betrieb im Mai auf, das «Bed&Breakfast in der Waage» eröffneten Priska und Jean-Pierre Aeschbach im Juni.

Und jetzt soll das alles bereits wieder vorbei sein? So jedenfalls meldete es ein anonymer «Seppi» der az. «Alles Quatsch», sagt Priska Aeschbach und seufzt. Bereits vor gut einem Jahr hätten sie in Wittwil mit ähnlichen Gerüchten zu kämpfen gehabt, damals gestreut aus Missgunst.

«Wir hatten die grösste Mühe, das Gerücht wieder aus der Welt zu räumen», sagt Priska Aeschbach und betont: «Wir haben aktuell alle Hände voll zu tun, uns geht die Arbeit ganz bestimmt nicht aus.» Gerade habe sie ein Wochenende mit zwei Gesellschaften und total 90 Gästen hinter sich, heute Samstag bewirte sie einen Fussballverein mit 500 Gästen. Auch das «B&B» laufe wie geschmiert: «Die Leute kommen aus der ganzen Welt, wir hatten bereits Gäste aus China und Korea.» Die Übernachtungszahlen würden die Erwartungen deutlich überschreiten.

Mittagsbetrieb eingestellt

Wie erklärt sie sich denn das Gerücht? «Wir hatten die ersten drei Monate lang das Restaurant über Mittag geöffnet. So, wie die Bevölkerung sich das gewünscht und an uns herangetragen hatte.» Doch die Rechnung sei nicht aufgegangen, statt der benötigten 30 Essen wurden nie mehr als 17 serviert. Deshalb habe man diesen Mittagsbetrieb wieder eingestellt. «Gut möglich, dass jemand über Mittag bei uns essen wollte und vor verschlossenen Türen stand und nun davon ausgeht, dass wir den Betrieb komplett eingestellt haben», sagt Priska Aeschbach.

Wer in der «Waage» essen möchte, kann dies jederzeit als Gruppe von mehr als 15 Personen – oder im Besen-Beizen-Betrieb, wie ihn die Aeschbachs bereits in Wittwil zehn Jahre lang führten: Die Gäste registrieren sich im Kontaktformular und erfahren jeweils per Newsletter, wann das Restaurant geöffnet ist. Dann gilt: «De Schnäller isch de Gschwinder.» Priska Aeschbach: «Wir schreiben rund 40 Personen an und sind in der Regel innert zweier Stunden ausgebucht.» Dieses System haben Priska und Jean-Pierre Aeschbach eingeführt, weil sie durch den Catering-Betrieb so ausgelastet sind, dass ein parallel geführter Restaurantbetrieb mit regelmässigen Öffnungszeiten die Kräfte übersteigen würde.

Priska Aeschbach hat sich erschrocken über das Gerücht. Und geärgert – so sehr, dass sie sich überlegt, Anzeige zu erstatten. Aber sie ist froh, konnte sie die Falschinfo aus der Welt räumen. «Es wäre schade, wenn wir den Zugang zu den Gontenschwilern verlieren würden», sagt sie. «Es gefällt uns und wir geben uns Mühe, uns zu integrieren.»