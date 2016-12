Gerade donnert ein Lastwagen vorbei, 80 Stundenkilometer hat er auf dem Tacho – hoffentlich nicht mehr. Uriel Seibert marschiert im Strassengraben, Trottoir gibt es keines. Gestartet ist er an der Bushaltestelle Schiltwald Wendeplatz in Schmiedrued-Walde, sein Ziel ist die rund drei Kilometer entfernte Bushaltestelle Etzelwil, die bereits im Kanton Luzern liegt. In rund 50 Minuten wird er sein Ziel zu Fuss erreichen. «Einfacher wär es jedoch, die Buslinien wären miteinander verbunden», sagt er, der seit Dezember letzten Jahres für die EVP im Grossen Rat sitzt. Um weitere Unterstützer für diese Idee zu finden, hat er auf der neuen Plattform «Petitio» eine Petition lanciert.

Busverbindung als Standortvorteil

Schiltwald liegt am äussersten Zipfel der Gemeinde Schmiedrued-Walde. Die Bushaltestelle «Schiltwald Wendeplatz» ist nur wenige Meter von der Luzerner Kantonsgrenze entfernt. Doch eine Busverbindung in den Kanton Luzern gibt es nicht. Und dies, obwohl zwei Luzerner Buslinien ennet der Grenze je eine Bushaltestelle bedienen. Wer also von Schmiedrued aus nach Sursee will, muss zuerst nach Schöftland und danach mit dem Bus durchs Suhrental, etwas mehr eine Stunde braucht der Passagier dafür.