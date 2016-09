Um es vorwegzunehmen: Was mit Köbeli & Co vom Reinacher Café City ist, weiss immer noch keiner. Die Polizei hat den mysteriösen Fall um den verschwundenen handzahmen Kakadu und seine drei Voliere-Freunde, von denen möglicherweise einer dieses Frühjahr in Deutschland aufgetaucht ist, «mangels Beweisen» eingestellt (die az berichtete). Eins ist aber gewiss: Züchter und Vogelliebhaber Peter Willimann gibt so schnell nicht auf. Sobald er Zeit habe, werde er – natürliche hoffe er auf die Unterstützung der deutschen Polizei – der Sache «eigenhändig» nachgehen, wie er gegenüber der az sagt.

Zeit wird er bald haben. Am 8. Oktober hören er und seine Schwester Marlis Rüssli-Willimann nämlich mit Wirten auf. Nach langer Suche haben die Geschwister endlich eine Nachfolge für ihr «City» gefunden: Die Reinacherin Carmen Hochsprung wird das Lokal mit neuem Konzept weiterführen. Das in die Jahre gekommene Interieur wird zwar komplett renoviert und umgestaltet, «gewisse Elemente, die an die bewegte Geschichte des ‹City› erinnern», will die neue Wirtin aber unbedingt «mit einfliessen lassen», wie sie sagt. Carmen Hochsprung, die bisher im Reinacher O’Hanlons Irish Pub tätig war, will ihren Traum von der Selbstständigkeit verwirklichen und aus dem «City» ihre eigene Bar «mit kleiner Snackkarte» machen. Wann eröffnet werden kann, ist noch ungewiss. Hochsprung hofft, «um Mitte Januar rum».