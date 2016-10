Drei von Vier wählten Bircher

Ein Kommen und Gehen ist im Lokal. Jeder und Jede kriegt aber eine persönliche Umarmung von der Gewinnerin. Mit 5615 Stimmen erreichte sie den dritten – wegen 48 Stimmen knapp nicht den zweiten – SVP-Platz und zieht in den Grossen Rat. In Aarburg stand auf 767 der eingegangen 1012 Stimmzetteln ihr Name. «Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt» habe ihr am Mittag der Gemeindepräsident gesagt, als er ihr gerührt das Wahlergebnis zu Hause vorbeibrachte. Es geht also mit der steilen Karriere weiter.

Welche Ambitionen hat die Gemeinderätin von Aarburg? «Ich bin offen für Gespräche mit der Partei bezüglich einer Nationalratskandidatur», sagt sie, als sie gefragt wird. «Ich lasse es jetzt mal auf mich zukommen.»

Glücklicherweise habe sie mit der Post einen Arbeitgeber, der sie unterstützt. Als Projektleiterin mit einer 80-Prozent-Anstellung könne sie auch oft Home-Office machen. Es sei halt alles eine Sache der Organisation.