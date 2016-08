Mit Riesenfingern klaubt der Bagger Holzlatte um Holzlatte aus dem Schuttberg. Das Abbruchmaterial wird fein säuberlich getrennt. Im Hintergrund fischt ein zweites Gefährt mithilfe eines überdimensionalen Magneten Metallteile aus einer Grube, die einmal Kellergeschoss der Armaturenfabrik war. Von den alten Produktionshallen der KWC in Unterkulm ist nicht mehr viel übrig, 27 000 Quadratmeter Industriegeschichte sind schon fast gänzlich verschwunden. Fast.

Mitten in den Trümmern steht die Alte Mühle – oder zumindest deren Grundstruktur aus dem Jahre 1851. Die später ans historische Gebäude angebauten Hallen wurden sorgfältig abgetragen. An der Fassade sind die Dreiecksspuren der Scheddächer noch deutlich sichtbar. Unter Denkmalschutz steht die einstige Mühle zwar nicht, sie soll aber erhalten bleiben, «damit die Geschichte auch in der neuen Überbauung ablesbar ist», wie Pascal Steiner, stellvertretender Projektleiter sagt. Die Artemis Immobilien AG (Grundeigentümerin und Bauherrin) realisiert auf dem ehemaligen KWC-Areal im Zentrum von Unterkulm in den kommenden Jahren ein Grossprojekt mit bis zu 250 Wohnungen. Einige davon in der alten Mühle und in den geplanten Erweiterungsbauten.

Zeitlich wie finanziell «im Rahmen»

Die Abbrucharbeiten schreiten mit Herkulesschritten voran. Die Verantwortlichen sind zufrieden: «Bis jetzt läuft alles nach Plan», sagt Bauleiter Christian Roth von der Architektengruppe Bircher, Roth, von Arx AG, Aarau. Man bewege sich sowohl zeitlich wie finanziell «im vorgesehenen Rahmen». Bis jetzt sei auch noch nichts Unerwartetes aufgetaucht. Allerdings – Roth will nicht zu enthusiastisch sein – habe man etwa den alten Wyna-Kanal, der einst an der Mühle vorbei geführt und den man noch vor KWC-Zeiten «mit irgendwas zugeschüttet» habe, noch nicht ausgebaggert und untersucht. Auch die alten Öltanks müssten noch zurückgebaut werden. Kontaminationen des Untergrunds seien auch da nicht ausgeschlossen. Trotzdem: Plusminus Ende Jahr will man mit den Abbrucharbeiten fertig sein.