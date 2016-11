Renate Gautschy, wie beurteilen Sie als Präsidentin der Gemeindeammännervereinigung das Nein zur Lohnerhöhung für den Gemeinderat?

Renate Gautschy: Ich kenne die politische Befindlichkeit zwischen dem Uerkner Gemeinderat, der Finanzkommission (Fiko) und der Bevölkerung nicht. Eine Verdoppelung einer Entschädigung ist aber immer ein heisses Eisen und muss klar begründet und mit Zahlen belegt werden können. Die Gemeindeammännervereinigung hat in ihrem Schreiben an die Gemeinden darauf hingewiesen wie wichtig und entscheidend der Prozess für den Antrag an die Gemeindeversammlung ist.

Ihre Vereinigung hat noch viel höhere Entschädigungen vorgeschlagen.

Das stimmt, wir haben in Abstimmung mit anderen Kantonen diesen Rahmen als Empfehlung gegeben. Jeder Gemeinderat muss aber für sich selbst definieren, wie gross die Pensen sind und wie viel Arbeit an die Verwaltung abgetreten werden kann und wie die Gemeindeorganisation aussieht. Das ist überall unterschiedlich. Jedes Unternehmen hat ein Besoldungsreglement mit verschiedenen Stufen, und in keinem Unternehmen sind alle auf der obersten oder alle auf der untersten Stufe. Eine objektive, vertretbare Einstufung – mit einem ehrenamtlichen Anteil – soll auch ein Gemeinderat mit den Kommissionen vorschlagen dürfen. Ein Gemeinderatsmandat ist ein Mandat mit hohen Ansprüchen von allen Seiten.