SVP-Fraktionschef Jean-Pierre Gallati sagte gestern in der az: «Das ist ein klarer Fall von Wählerbetrug. Karin Bertschi ist eine intelligente Frau und erfolgreiche Unternehmerin. Sie weiss, welche Konsequenzen sie jetzt ziehen muss.»

Also ein rascher Rücktritt von Karin Bertschi? Bei einer Krisensitzung unter Moderation von SVP-Kantonalpräsident Thomas Burgherr und im Beisein von Bezirksparteipräsident Martin Sommerhalder in Staufen am späten Samstagnachmittag haben Gallati und Bertschi folgende Einigung erzielt: «Sollte Karin Bertschi innerhalb der nächsten zwei Jahre (ab dem Versand der Wahlunterlagen am 1. Oktober 2016) ihren Bezirk verlassen, legt sie ihr Mandat nieder.