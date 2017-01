Im Mittelpunkt der Show mit dem Titel «Mystorial» ist eine fiktive Zeitmaschine, die eine musikalische und eine visuelle Reise durch mehrere Jahrtausende in Gang setzt. Gespielt werden unzählige bekannte Hits, aber auch einige gänzlich neue Songs. Die Tour wird nach Angaben der Veranstalter bis Ende Jahr dauern. Die Konzerte in der Schweiz finden am 3. und 4. Juni in Bern und Zürich statt.