Im Klubraum feiern in besagter Samstagnacht rund ein Dutzend Gäste einen Geburtstag. Um 23.25 Uhr dann das abrupte Ende. Der Brand lodert, beissender Rauch breitet sich aus – doch alle Gäste können sich selbstständig vom dritten Stock ins Freie begeben. Minuten später steht die Feuerwehr Safenwil im Einsatz. Unterstützung erhält sie von der Stützpunktfeuerwehr Zofingen sowie von Feuerwehrkollegen aus Kölliken und Walterswil. Bis in die frühen Morgenstunden stehen rund 80 Brandbekämpfer im Einsatz. «Das grosse Glück im Unglück verdanken wir dem effizienten und prompten Einsatz der Feuerwehrleute», so Valko. Als er gegen Mitternacht vor Ort eintrifft, ist das Feuer gelöscht.

Laufende Ermittlungen

Geschäftsführer Valko ist dankbar, dass beim Brand niemand verletzt wurde und alle Oldtimer unversehrt blieben. Seit der Eröffnung im Juni 2015 sind im Oldtimer-Museum permanent bis zu 60 Fahrzeuge öffentlich ausgestellt. «Einzig im Ausstellungsraum im zweiten Stock mussten wir drei der Fahrzeuge wegen des Löschwassers kurz mit Plastik abdecken», erzählt er. Sichtbar erinnert hier nichts mehr an das Feuer. Der Vergangenheit gehört auch die Jubiläumsausstellung an. Von September bis Ende November beherbergte das Oldtimer-Museum 76 wertvolle und seltene Leihgaben der Marken SS (Swallow Sidecar) und Jaguar. «Unvorstellbar, wenn nur eine dieser rollenden Raritäten Schaden genommen hätte», sagt Valko.

Die Schadensumme kann der Geschäftsführer noch nicht beziffern. Es sei ein Versicherungsfall – und so will er nach wie vor über die Brandursache nicht mutmassen. Im Zuge der Ermittlungen der Kantonspolizei und der Aargauischen Gebäudeversicherungen, die noch immer laufen, gab es verschiedene Gutachten.

Der Betrieb im Hauptgebäude läuft normal: «Schon am Montag, dem zweiten Tag nach dem Brand, lief bei uns fast alles wie gewohnt», so der Geschäftsführer. Der Empfangsbereich samt Büros und Café im Parterre blieben verschont, ebenso die Ausstellung der Oldtimer auf zwei Etagen und die grosse Eventhalle. Im 1700 m² grossen Festraum fanden ersatzeshalber diverse privat gebuchte Feiern und geschäftliche Anlässe statt.

«Wir haben diesen Raum unterteilt und eine Loungeatmosphäre geschaffen», sagt Valko und zeigt auf die Chesterfield-Ledersitzgruppen. Von Rauch und Russ befreit, kommen diese wieder in den Klubraum. In neuem Glanz erstrahlt im gut gebuchten 355 Quadratmeter grossen Klubraum das Cheminée. «Wir dachten daran, ein Cheminée mit künstlichem Feuer zu installieren. Vom Ambiente her ist es aber nicht dasselbe», erklärt Thomas Valko. Auf die Brandgefahr angesprochen meint der Geschäftsführer, dass es genügend sichere Cheminées gebe – und zudem die Brandschutzvorschriften übertroffen werden. Ab 27. Januar darf das Feuer im neuen Cheminée des Klubraums wieder knistern.