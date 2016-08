Bis 2001 war die Alu Menziken Guss AG (AMG) in Gontenschwil eine Geschäftseinheit der Alu-Menziken-Gruppe. Der Verkauf an den Geschäftsführer der Einheit, Georg Vaas, war eine historische Zäsur: In Gontenschwil hatte Alfred Gautschi 1903 den Grundstein der Aluminium-Industrie im Wynental gelegt. Der Verkauf der «Wiege» der Menziken-Gruppe tue «emotional weh», sagte 2001 der damalige Menziken-CEO und Urenkel des Firmengründers, Alfred A. Gautschi.

Die Giesserei könne als mittelgrosses, aber selbstständiges Unternehmen am Markt «wesentlich schlagkräftiger» operieren – was sie unter dem neuen Namen Alu Metall Guss AG und einem zusätzlichen Standort in Muotathal dann auch tat: Von 40 Millionen Franken im Verkaufsjahr stieg der Umsatz innert zehn Jahren auf 95 Millionen. Doch der Kostendruck wurde zu hoch: Nun schliessen die Werke in Gontenschwil und Muotathal, produziert wird künftig nur noch in Rumänien. (PER)