Was für die Profis am Wochenende die Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, waren am Sonntagnachmittag für die Kinder und Jugendlichen der Region, die 7. Grabenkamm-Rennen in Bottenwil. 35 Startenden im Alter von vier bis vierzehn Jahre absolvierten den von Rennleiter Beat Schilt (Wikon) sehr fair ausgesteckten rund 220 Meter langen Kurs.