Balkanweekend

«Die Musik ist eine Weltsprache und drückt das aus, was nicht gesagt werden kann, und worüber zu schweigen unmöglich ist», schreibt Bruno Maurer, Betriebsleiter TaB-Atelierkino, im Vorwort zum geplanten Balkanweekend am 29./30. April. Der Anlass mit Familienprogramm, Kulinarischem, Musik, Tanz, Zauberei, Film und Podiumsgespräch soll das TaB zum Treffpunkt verschiedener Kulturen werden lassen. Gestartet wird am Samstag um 16 Uhr, unter anderem mit dem fahrenden Zaubersalon von Varieté Triché.

Ab 20.30 Uhr spielt die Band Šuma Čovjek. Am Sonntag wird nach dem Film «Gyrischachen», der das gleichnamige Quartier in Burgdorf dokumentiert, über das Zusammenleben in der Region diskutiert. Dabei sind: Hamit Zequiri (Geschäftsführer Fachstelle für die Beratung und Integration von Ausländerinnen und Ausländern, Luzern), Samuel Bär (Lehrer, Reinach), Gertrud Galliker (Leiterin Schulverwaltung, Menziken), Ursula Friederich (Gemeinderätin, Burg). Das Podium leitet Natalie Ammann (Impuls – Zusammenleben aargauSüd).

Auch findet mit Musikern aus der Region eine Zusammenarbeit statt: Pünktlich zum Vollmond gastiert am 11. Februar um 20.15 Uhr die einheimische Formation «Funky Swing Band» unter dem Motto «Moondance» im TaB. Leader des 8-köpfigen Ensembles ist der Burger Komponist und Arrangeur Ruedy Lehnherr.