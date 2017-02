Beide Geschichten wurden in Versform niedergeschrieben und als sogenannte Liedflugschriften verbreitet. Für wenig Geld wurden diese kleinformatigen Heftchen im 16. und 17. Jahrhundert von einfachen Händlern auf den Märkten verkauft.

Eine Sensationslust wie heute

Die Geschichten über die «Missgeburt» und den «Beil-Mörder» sind vor ein paar Monaten wieder aufgetaucht. Gefunden hat sie der deutsche Liedflugschriften-Spezialist Eberhard Nehlsen, Lehrbeauftragter am Institut für Musik an der Uni Oldenburg. Nehlsen stiess im Herbst bei der Durchsicht von Aufzeichnungen zu den Lieddrucken aus den Beständen der Universitätsbibliothek Bern über die Ortsnamen «Mantzigken bey Reinach» und «Rued Lentzburger-Ampts». Und weil Nehlsen ab und zu in der Region zu Besuch ist, liessen ihn diese Namen stocken und genauer hinschauen.

«Die Lieddrucke wurden von geschäftstüchtigen Druckern produziert und von ihnen selbst oder von Kolporteuren auf Märkten, in Wirtshäusern oder öffentlichen Plätzen vertrieben», sagt Nehlsen. Um möglichst viele Lieder zu verkaufen, sparte man schon damals nicht mit süffigen Adjektiven und schauerlichen Zeichnungen. Mit der Sensationslust von damals war es nicht anders als heute: je blutrünstiger, je versauter, desto besser, desto grösser der Absatz. Und so werden auch die Menziker Begebenheiten in aller Deutlichkeit ausgewalzt, bis es auch den härtesten Kerl vor Graus schüttelt:

«Der ganze Leib aussehen thut

natürlich wie ein rothes Blut

ganz lind zu greiffen an

jedoch kein Augen, Nas noch Mund

an ihme man nicht sehen kund.»

So geht es weiter. Der Sänger erzählt von einem mit drahtigem Flaum bewachsenen Köpfchen, dazu am Bauch ein Stück Fleisch, ein langer Nabel, steinhart und ungestalt. Auf der linken Seite habe das Kind einen Arm samt Hand gehabt, daran aber nur vier Finger, und die Beine kurz und dick, wie Pfeiler, und ohne Füsse daran.

Und die Moral von der Geschicht

Der Reiz dieser Liedflugschriften ist noch heute gross. «Sie spiegeln das Leben der frühen Neuzeit in seiner ganzen bunten Vielfalt wider», sagt Nehlsen. Die Bandbreite der Lieder ist gross; manche berichteten von der Liebe oder trinkseligen Abenden, viele von aktuellen Ereignissen wie Kriege, von führenden Gestalten in der Politik, von Naturkatastrophen, von Unglücksfällen und Missgeburten, sensationellen Ereignissen aller Art. Dazu kamen die geistlichen Lieder, die von biblischen Geschichten, dem christlichen Lebenswandel oder den Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen handelten.

Wie glaubhaft diese Geschichten sind, ist laut Nehlsen ganz unterschiedlich: «Ein Teil der besungenen Ereignisse beruht zweifellos auf tatsächlichen Begebenheiten, beispielsweise Umweltkatastrophen, Unglücksfälle, Morde und andere Straftaten.» Andere Ereignisse seien aber so blumig ausgemalt, dass der wahre Kern fast verschwinde, wieder andere seien frei erfunden, beispielsweise Lieder über Geistergeburten, eine menschliche Hand die aus einem Amboss wächst oder Möbel, die Blut schwitzen. «Sie alle haben aber einen gemeinsamen Nenner», so Nehlsen: die Interpretation der Ereignisse als Strafe oder Mahnung Gottes. «Und die Aufforderung an die Zuhörer, Busse zu tun und von Sünden abzulassen.»

So ist das auch im Menziker Lied: Das arme Kindlein sei erst begraben worden, so wird gesungen, nachdem es herumgezeigt worden war, um allen einen gehörigen Schrecken einzujagen. Für die Gottesfürchtigen war es ein gefundenes Fressen, das Kind sei das Beispiel dafür, was passiert, wenn man die Gebote bricht. Es sei eine Warnung Gottes, so die Moral der Geschichte.

«Ihr lieben Christen Weib und Mann

lasst euch die Gschicht zu Herzen gahn

ruft Jesum Christum an

dass Er uns stäts heüten woll

vor allem Leib und Angesehl.»

Die Geschichte über den Rueder Beil-Mörder lesen Sie nächste Woche in der az.