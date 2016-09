Es ist von Markt zu Markt unterschiedlich, welches der präsentierten Produkte am besten läuft. Doch Widmer und Frei bieten etwas an, was sonst niemand hat: unverarbeitetes Offenleder in beliebig grossen Stücken. «Überall wird das Leder nur in ganzen, halben oder Viertelhäuten verkauft. Wenn Sie nun ein Armband selbst herstellen möchten, ist eine Viertelhaut viel zu viel Material.»

Widmer weiss, wovon er spricht. Sein Lager an der Plattenstrasse ist zugleich eine Werkstatt: Pro Jahr fertigt er hier neben Bändern und Taschen etwa 300 Geldkatzen, lederne Geldbeutel. Schon immer sei er fasziniert gewesen von Naturmaterialien wie Leder und Fellen.

Zeigen die Unternehmer ihre Leidenschaft fürs Mittelalter auch im Alltag? «Wir sind da zurückhaltend, solange meine Kinder noch in der Lehre sind», sagt Barbara Frei. «Wer in Mittelalterkleidung auf der Strasse herumläuft, erntet viele schiefe Blicke.» Umso mehr geniesst es das Paar, an den Mittelaltermärkten unter Gleichgesinnten zu sein. «Wehe, man lässt sich dort mit dem Handy in der Hand blicken», sagt sie und lacht.