Im Gontenschwiler «Löwen» waren das neben Severin Lüscher der bisherige FDP-Grossrat Adrian Meier aus Reinach, Manuela Basso (SP) aus Unterkulm, der Reinacher Hans-Heinrich Leuzinger (SVP), Marliese Loosli (FDP) aus Schmiedrued und der Schöftler Daniel Wehrli (SVP).

«Wir brauchen kompromissfähige Leute in Aarau», begründet Martin Sommerhalder, Präsident der SVP Kulm und Mitinitiant, die Idee von «Meet & Greet». Man solle den Konsens, den es in der Politik brauche, «hier schon ein bisschen spüren».

Konkordanz in der Beiz

Kompromissfähigkeit haben die Kandidaten im Gontenschwiler «Löwen» durchaus geübt, kam es doch im Übereifer ab und zu fast zu einem Gerangel um die Kundschaft. Aber zur Not geht Kaffeemachen auch zu dritt: Einer drückt den Knopf, einer hält das Untertellerli und der dritte drapiert das Zückerli. Voilà. Aber schliesslich war man, im Gegensatz zum regulären Dienstpersonal, ja auch vorrangig zum Reden da.

«Kommt alle mal her!» Spontan rief ein Gast die Kandidierenden zu einem Mini-Podium zusammen. Was sie denn für die Region aargauSüd zu tun gedenken, wollte er wissen. Adrian Meier sprach von einer besseren Verkehrsanbindung des Wynentals, sein grüner Ratskollege, Severin Lüscher, auch – nur setzt dieser mehr auf den öffentlichen Verkehr.

Manuela Basso will sich gegen den Bildungsabbau einsetzen, Hans-Heinrich Leuzinger und Daniel Wehrli liegen Wirtschaft und Gewerbe der Region am Herzen. Marliese Loosli, die die Fragerunde verpasste, weil sie sich ihren Gästen widmete, nannte später den Erhalt der Strukturen in den Landgemeinden als wichtiges Anliegen.

Wahlkampf einmal anders, ja – zuletzt fehlten die Parteiparolen aber doch nicht ganz.