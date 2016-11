Er ist nur einer von zahlreichen Demonstranten. Gut 500 von ihnen haben sich vor dem Gasthof Waldeck, neben der Zughaltestelle Mittelmuhen, versammelt. Zum Vergleich: Das Dorf selbst hat knapp 4000 Einwohner.

Ein anderer Herr, mit einer brennenden Fackel in der Hand, sagt: «Ich will einfach wieder, dass die Schweiz die Schweiz wird und wir nicht nur für die Ausländer das Geld ausgeben müssen». Einem anderen Mahnwächter stösst sich an der Zahl der Fremden, die kommen sollen: «Diese rund 60 Personen sind einfach zu viel für Muhen.»