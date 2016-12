Voraussichtlich drei Schulzimmer sollen im Gasthof entstehen. Dafür braucht es einige Baumassnahmen: Wände müssen neu gestellt und gestrichen werden, es braucht Garderoben, die Beleuchtung muss angepasst und das Mobiliar gezügelt werden. Eine detaillierte Kostenplanung gibt es noch nicht, Andreas Urech rechnet mit rund 100 000 Franken.

Ab nächstem Schuljahr bis im Sommer 2019 soll in der «Waldeck» unterrichtet werden. Danach soll das neue Schulhaus seinen Betrieb aufnehmen. Was später mit dem Gasthof passiert, ist noch offen. «Der Besitzer hat Pläne für eine Überbauung. In diesem Gebiet gibt es eine Gestaltungsplanpflicht. Wir werden schauen, dass wir die Planung vorantreiben können», sagt Urech.

Der Gemeinderat will nun mit dem Sozialdepartement entscheiden, ob in den oberen Stockwerken der «Waldeck» oder in anderen Gebäuden einzelne asylsuchende Familien untergebracht werden können.