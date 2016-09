Spaten wurde keiner in die Erde gestochen. Ein solches Gerät könnte am über vier Millionen Franken teueren Bauprojekt im Zentrum von Reinach wohl auch wenig ausrichten. Auf dem Lindenplatz wartet hinter Baugittern verborgen schweres Geschütz auf den Einsatz.

Bis Ende 2017 wird hier die Hauptstrasse zwischen der Wynabrücke beim Gasthof Bären und der Einmündung Winkelstrasse ausgebaut, umgestaltet und mit einem Kreisel ergänzt. Gestern war offizieller Baustart.

Zum Weihnachtsmarkt fertig

Während die Verantwortlichen von Kanton und Ingenieurbüro auf dem Lindenplatz über das Vorhaben und den Zeitplan informierten, fuhr der Verkehr nebenan bereits im Kreis – allerdings in einer Riesenschlaufe. Die Hauptstrasse zwischen «Schneggen» und Winkelstrasse ist nur noch in Richtung Menziken befahrbar. Die von Menziken kommenden Fahrzeuge werden via Bahnhofstrasse umgeleitet.

Das wird bis zum 9. Dezember so bleiben. Rechtzeitig zum Weihnachtsmarkt wolle man mit den ersten beiden Bauetappen fertig sein, sodass die Bahnhofstrasse für die Markstände freigegeben werden könne, versprach Reto Bühler von der Flury Bauingenieure AG, Reinach.

Keine Kinderwagenmanöver

Danach soll sich die Situation auf dem umgestalteten und sanierten Strassenabschnitt nicht nur für den motorisierten Verkehr verbessern, sondern auch für die Fussgänger. Kriminelle Kinderwagenmanöver aus Platzmangel an der «Schneggen»-Ecke dürften dann der Vergangenheit angehören.

Das Trottoir wird auf dieser Seite verbreitert und der fehlende Abschnitt zwischen Gerberweg und Winkelstrasse ergänzt. Die historisch wertvollen Bauten werden durch Vorplatzpflästerungen bis an den Strassenrand hervorgehoben. Die Akzentuierung des Dorfbilds ist den Verantwortlichen wichtig, das wurde mehrfach betont.

Dem soll sich auch der Kreisel unterordnen. «Die historischen Gebäude sollen nicht durch einen Kreiselschmuck konkurriert werden», so Projektleiter Michael Reinhard von der Abteilung Tiefbau des Kantons Aargau. Deshalb wolle man gänzlich darauf verzichten.

In der ersten Hälfte 2017 wird der neue Betonkreisel mit einem Aussendurchmesser von 25 Metern gebaut – ebenfalls in zwei Etappen, um den Verkehrsfluss ohne Ampel aufrecht zu erhalten. Im zweiten Halbjahr ist der nördliche Abschnitt bis zu Wynabrücke dran. Da der Einbau des Deckbelags warme Temperaturen erfordert, ist er erst im 2018 geplant.