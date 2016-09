Schöftland zahlt mehr

Die grosse Mehrheit der Gemeinden war laut Schreiben des Stadtrates mit dem revidierten Berechnungsmodell einverstanden. Zwölf reichten innerhalb der Anhörungsfrist eine Stellungnahme ein. «Kölliken hat eine Fristverlängerung beantragt und in diesem Sinne dem Kostenteiler 2017 nicht zugestimmt», geht aus der Mitteilung hervor. Diese Gemeinde muss neu 179 500 Franken bezahlen, bisher waren es 157 900 Franken. Die grösste Kostensteigerung muss – nebst Murgenthal – Schöftland hinnehmen. Diese Gemeinde hat offensichtlich von der bisherigen Einstufung am meisten profitiert und bezahlt neu 201 600 Franken, das sind rund 45 000 Franken mehr als zuvor.

Ganz anders sieht es in Oftringen aus. Nebst Aarburg gehört die Gemeinde zu den Gewinnern: Statt 838 500 Franken beträgt der neue Anteil für die fünftbevölkerungsreichste Gemeinde des Kantons noch 617 300 Franken. Wie kommt es dazu, dass ausgerechnet Oftringen zu den Profiteuren zählt, obwohl die Gemeinde in den vergangenen drei Jahren mit durchschnittlich 3800 Stunden die zweithöchste uniformierte Präsenzzeit des Bezirks verzeichnet? «Für die Berechnung waren die Gemeindegrösse, die immatrikulierten Fahrzeuge, aber auch Faktoren wie beispielsweise Einkaufszentren massgebend. Mit dem bisherigen System wurden die von Oftringen bezogenen Leistungen zu wenig präzis abgebildet», erklärt René Küng.

Mehr Ereignisse als erwartet gab es dafür in der Gemeinde Murgenthal, die künftig mehr bezahlen muss. Dazu der Gemeinderat: «Ganz offensichtlich wird die Polizei in Murgenthal mehr benötigt, als es aufgrund des Gemeinde-Typus zu vermuten wäre.» Dies dürfte laut Bernhard Müller, stellvertretender Leiter der Repol, unter anderem auch mit der geografischen Lage – an der Grenze zu Bern, Solothurn und Luzern – zu tun haben. Insgesamt betrug die durchschnittliche uniformierte Präsenz dort 831,25 Stunden.